Meltem Şarkışlalı: Duygusal açlığa karşı bedeninize format atarak 5 günde 4 kilo hafifleyebilirsiniz

03.01.2020 16:23 | Son Güncelleme: 03.01.2020 16:48

Yıllardır birçok kanalda yayınlanan sağlık ve estetik programlarını hazırlayan ve şimdilerde zayıflama ve güzellik uzmanlığı yapan Meltem Şarkışlalı, ameliyatsız 5 günde 4 kilo vererek iki beden incelmenin sırrını anlattı.

"BEDENİNE FORMAT ATABİLİRSİN"

Beden, ruh ve bilinci ideal ritmini bulmanın yollarını anlatan Meltem Şarkışlalı, zayıflama sürecinden şu sözlerle bahsetti: "Gece yemek yeme, tatlı yeme sendromu yaşıyorsan, sürekli iştah problemin varsa Thetafit yöntemi ile bedenine format atabilirsin. Tek seans sonrasında iştahınızın kapandığını, kilo vermeye başladığınızı hissedeceksiniz.

Bu uygulamanın thetahealing uygulamasının bir versiyonu olarak kullanılmaktadır. Meltem Şarkışlalı ile kilo verme ve zayıflama için Thetafit yöntemi 2 yıldır MEL's Slim Light merkezlerinde uygulanmaktadır. Eğitimlere ilginin büyük olması nedeniyle ön kayıtla başvurular alınmaktadır. Bir çok başarılı danışanımız oldu ve hala yeni danışanlara hizmet vermeye devam ediyoruz."

"5 GÜNDE 4 KİLO ZAYIFLAYIN"

"Theta Fit yöntemi bedeninizin, ruhunuzu ve bilincinizin ideal ritmini bulmanıza yardımcı olacak. İçimizdeki güzelliği keşfetmemizi sağlayacak harika bir yöntemdir. Bilinçaltı kodlama ile bedeninize format atın, sadece 5 günde 4 kilo zayıflayın. Bu yöntem dünyada kullanılan en gözde ve bilinçaltında oluşturduğunuz olumsuz kodlamaları dönüştüren, bedenimizi ve ruhumuzu sağlıklı tutmak amacı ile kullanılan sistemlerden en etkili olanlardan bir tanesidir. Thetafit ile ne istersen o olabilirsin. Vücudunu ve beynini istediğin gibi programlayabilirsin. Zayıflamak mı istiyorsun? Bölgesel incelmek mi istiyorsun? Theta Fit ile bedenine format at"

Örneğin metabolizmam hızlı değil programını, metabolizmam hızlanabilir bu mümkün ve güvenlidir. Bunu kabul ediyorum. İzin veriyorum. Bunu yaşamak hakkımdır programını Theta frekansında kişiye yüklediğimizde kişinin duygu durumu değişir, eskiden iki porsiyonla doyarken, yarım porsiyon bile yeterli olabilir. Bunun nedeni yemeğe yüklediğiniz anlam değiştiği içindir. Beden ve bilinçaltı bir bütündür."

Theta, beyin dalgalanmasına verilen isimdir. Kuantum mantığı ile çalışan yöntemin ilk kuralı "Şahit Olma" işlemidir. Hayatınızdaki değişikliklerin farkına vardığınızda, nasıl mutlu olduğunuzda ve iyileştiğinize şahit olduğunuzda bu felsefe amacına ulaşmış olur. Bilinçaltınızı kontrol ederek günlük hayatınıza yansıttığınızda işlem başarılı olacaktır. Zayıflama ve bölgesel incelmek için Thetafit yöntemini etkili olarak kullanabilirsiniz. Sadece bir kaç seansta gözle görülür bir hafifleme ve bölgesel incelmeye şahit olmanız mümkün.

THETA FIT PROGRAMI HANGİ KONULARDA ETKİLİDİR?

Theta Fit Programıyla aslında aklınıza gelebilecek pek çok konuyla ilgili çalışma yapılabilir. Bunlardan bazıları; sevgisizlik, ilgisizlik, ilişki bağımlılığı, depresyon, yeme bozuklukları, duygusal açlık gibi olumsuz programları dönüştürür. Kişinin seanstan sonra karbonhidrat ve şeker isteği azalır.

Meltem Şarkışlalı ile bazı duygulara göre his yüklemeleri;

YEMEKLE İLGİLİ HİS YÜKLEMELERİ

- Daha az yemek yemenin nasıl hissedildiğini biliyorum

- Doğru beslenmenin tanımını anlıyorum

- Nasıl doğru besleneceğimi biliyorum

- Her şeyin yaratıcısının doğru beslenme perspektifini biliyorum

- Bunun mümkün ve güvenli olduğunu

- Buna izinli olduğumu zaten öyle olduğunu biliyorum

GÜZELLİKLE İLGİLİ HİS YÜKLEMELERİ

- Güzel olmanın nasıl hissedildiğini biliyorum

- Günlük hayatımı güzellik içinde nasıl yaşayacağımı biliyorum

- Güzel olmanın mümkün olduğunu biliyorum

- Çekici ve ince olmanın tanımını anlıyorum

- Çekici ve ince olmanın mümkün olduğunu biliyorum

- İlişkide kendimi güvende hissederim

- Diğerleriyle birlikte kendimi güvende hissederim

- Bunun mümkün ve güvenli olduğunu

- Zaten öyle olduğunu

- Buna izinli olduğumu

- Bunu hak etiğimi biliyorum