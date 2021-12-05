Melis Sezen kimdir? Melis Sezen kaç yaşında, nereli? Melis Sezen biyografisi!

Bu akşam 47. Altın Kelebek Ödül Töreni düzenlendi. Görkemli törende adeta şıklık yarışı yapıldı. Güzel oyuncu Melis Sezen şıklığıyla geceye damga vuran isimlerden oldu. Büyük gecede her yıl olduğu gibi Yıldızı Parlayanlar Ödülüne 3 kişi seçildi. Bu 3 kişiden biri genç oyuncu Melis Sezen'di. Peki Melis Sezen kimdir? Melis Sezen kaç yaşında, nereli? detaylar haberimizde.

MELİS SEZEN KİMDİR?

Melis Sezen 2 Ocak 1997, İstanbul doğumludur.

İlk olarak Hayat Bazen Tatlıdır dizisinde oynayan Sezen, ardından Siyah İnci dizisinde oynadı. İlk başrol oyunculuğunu Leke dizisinde üstlendi. Ardından Sevgili Geçmiş dizisinde de başrolü üstlendi. Sezen, dizi projeleriyle birlikte sinema filmlerinde de yer aldı. 2018 yılında gösterime giren Bizim İçin Şampiyon ilk ciddi sinema oyunculuğu oldu. Aynı yıl içerisinde Tilki Yuvası ve Dünya Hali gibi filmlerde oynadı. 2019 yılında Mahsun Kırmızıgül'ün yönetmeliğini yaptığı Mucize 2: Aşk filminde rol aldı. 2020 yılında TRT 1'de yayımlanan Ya İstiklal Ya Ölüm dizisinde başrol karakter olan "Nazan" karakterini canlandırdı. Sadakatsiz dizisinde başrol karakterlerinden biri olan "Derin" adlı karakteri canlandırmaktadır.

Ayrıca son olarak Kovala adlı sinema filminde rol aldı. Filmin vizyon tarihi 17 Nisan 2020 olarak açıklandı; ancak dünya genelinde yaşanan koronavirüs pandemisi sebebiyle Türkiye'de alınan önlemler dolayısıyla film vizyona girmedi ve ertelendi. Yeni vizyon tarihinin filmin resmî sosyal medya hesaplarından duyurulacağı açıklanmıştır. 2020 Ekim ayından itibaren Cansu Dere ve Caner Cindoruk ile birlikte Kanal D ekranlarında yayınlanan Sadakatsiz dizisinde başrol karakterlerden biridir. 2021'de Netflix'te yayınlanan, başrolünde Burcu Biricik'in olduğu Fatma dizisinde "Hayat Kadını" karakterini canlandırdıktan sonra yine 2021'de Barış Arduç ile Turkcell reklam filminde başrolü paylaşmıştır.

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