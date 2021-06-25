Melis Sezen: Başıma online zorbalık geldi

Melis Sezen'in açıklamalarından bazı bölümler şöyle: 20 kedi 5 köpeğimiz var. Silivri'de büyüdüm. Toprakla ve doğa ile iç içe bir çocukluk geçirdim. Hiçbir şeyden tiksinmem.4. sınıfta drama dersini çok seviyordum. Öğretmenimiz eğitim almamı tavsiye etti.

Melis Sezen'in açıklamalarından bazı bölümler şöyle:

20 kedi 5 köpeğimiz var. Silivri'de büyüdüm. Toprakla ve doğa ile iç içe bir çocukluk geçirdim. Hiçbir şeyden tiksinmem.

4. sınıfta drama dersini çok seviyordum. Öğretmenimiz eğitim almamı tavsiye etti. Annem beni Silivri'den Müjdat Gezen'in Cihangir'deki okuluna her hafta sonu taşıdı. Hakkı asla ödenmez.

Okulda işaret dili dersi vardı. Ama kontenjanı doluydu. Öğretmene rica ettim, beni derse aldı. İki hafta sonra 'Leke' dizisi işi geldi. Onda işaret dilini kullanma şansı buldum.

ONLINE ZORBALIK

Profesyonel olarak tango ve salsa yaptım. Dedem de yapıyormuş.

Annem de ben de resim yapıyoruz. Yağlıboya tablo yapıyordu annem. Ben de kendimi bildim bileli çiziyorum.

Kendi horlama sesime uyanmadım ama horluyorum tabii. Herkes horlamıyor mu?

Feyk sosyal medya hesabım yok ama açacağım. Beceriksizim bu konuda.

Başıma online zorbalık geldi. Çok sert yorumlar aldığım oldu. 'Sadakatsiz'de canlandırdığım 'Derin'e yorum yaptılar. Şahsıma hakaret edilirse başka.

Kendime işkence yapabiliyorum çok yargılarsam. Yerin dibine sokabiliyorum kendimi. Sonra annem çıkarıyor oradan.

Açsam yaklaşmayın. Şekerim düşüyor.

İlk buluşmada eski sevgilisinden açık bir yara olarak bahsedenler oluyor. Anında bitiyor ve onun terapisti, arkadaşı oluyorum.

Havaalanında romantik bir tanışma yaşadım. 'Bir yemeğe çıkayım, bakayım nasıl biriymiş' dedim. 'Şu site bizim, bu site bizim' diye başlayınca kaçtım.

Bir ilişkiyi bitirirken 'sorun sende değil, bende' dediğim oldu. Ama bende değildi. Bitmişti artık.

Sevgilimin günlüğünü bulsam okumam. Çünkü benimkini okusa ben çok rahatsız olurum. Üniversitede ilk aşık olduğum kişinin odasında ona yazılmış bir not buldum ve okumadım. Bilinçaltım onu yok etti. Ama üç gün sonra rüyamda gördüm ve ilişkiyi bitirdim.

Yalan benim o kişiye karşı bakış açımı değiştirir. Ona dair kendi yarattığım gerçeklik de kopar.

Kaynak: Hürriyet