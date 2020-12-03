Melis Birkan kimdir? Melis Birkan nereli, kaç yaşında? Melis Birkan yeni mesleği ne?
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Melis Birkan kimdir? Melis Birkan nereli, kaç yaşında? Melis Birkan yeni mesleği ne?

03.12.2020 10:36 | Son Güncelleme: 03.12.2020 10:39
Melis Birkan kimdir? Melis Birkan nereli, kaç yaşında? Melis Birkan yeni mesleği ne?

'Issız Adam' filmiyle oyunculuk kariyerinin zirvesini yaşayan Melis Birkan kimdir? Melis Birkan nereli, kaç yaşında? Melis Birkan yeni mesleği ne?

'Issız Adam' filmiyle oyunculuk kariyerinin zirvesini yaşayan Melis Birkan kimdir? Melis Birkan nereli, kaç yaşında? Melis Birkan yeni mesleği ne?

MELİS BİRKAN KİMDİR?

Melis Birkan, 15 Temmuz 1982 tarihinde Ankara'da dünyaya gelen Birkan, 28 yaşındadır. İlköğretim ve lise yıllarında Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nda bale dersleri aldı. Yine Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nda modern dans eğitimini tamamladı.

Melis Birkan dans gösterisi için katıldığı davette makyaj yapmamış haliyle Özlem Durak tarafından fark edilir ve 2005 yılında oyunculuk kariyerine başlar.

Barda, Ulak, Issız Adam ve Adını Sen Koy gibi önemli yapımlarda yer alan Melis Birkan şimdilerde Star Tv ekranlarında yayınlanan Söz dizisinde Linda karakterine hayat vermektedir. Melis Birkan, 1.74 metre boyunda 63 kilo ve Yengeç burcudur.

MELİS BİRKAN'IN YENİ MESLEĞİ?

Hobi olarak başladığı seramik yolculuğunda Melis Birkan profesyonelliğe geçti.

39 yaşındaki Birkan, "Su ile toprağın bir araya gelmesiyle çamuru elde etmek, ateşle pişirmek, hava ile kurutmak, tüm süreçler çok doğal ve doğadan" demişti.

Birkan, "Keyif alarak seramik yapıyorum. Her zaman her şeyin doğalına sahip olmaya çalışırım. Beslenmemden kişisel bakımıma kadar doğal ürünlerden ve malzemelerden yanayım. Doğayı ve doğallığı her zaman hayatının merkezinde tutan biriyim" ifadelerini kullanmıştı.

Melis Birkan, el yapımı seramiklerini sosyal medya üzerinden satmaya başladı.

Melis Birkan kimdir? Melis Birkan nereli, kaç yaşında? Melis Birkan yeni mesleği ne?

MELİS BİRKAN ÖDÜLLERİ :

2009 - 14.Sadri Alışık Ödülleri , En İyi Kadın Oyuncu (Issız Adam)

MELİS BİRKAN FİLMLERİ :

2005 - Çapkın

2006 - Barda

2006 - Amerikalılar Karadeniz'de 2

2006-2007 - Köprü

2006 - İyi ki Varsın

2007 - Komedi Dükkanı

2007 - Ulak

2008 - Ayışığı

2008 - Issız Adam

2009 - Bu Kalp Seni Unutur mu?

2009 - Adını Sen Koy

2009 - Avrupa Yakası

2010 - Deli Saraylı

2012 - İşler Güçler

2012-2013 - Leyla ile Mecnun (dizi)

2014 - Saklı Kalan

2014 - Büyük Sürgün Kafkasya (TV Dizisi)

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