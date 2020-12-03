Melis Birkan kimdir? Melis Birkan nereli, kaç yaşında? Melis Birkan yeni mesleği ne?
'Issız Adam' filmiyle oyunculuk kariyerinin zirvesini yaşayan Melis Birkan kimdir? Melis Birkan nereli, kaç yaşında? Melis Birkan yeni mesleği ne?
'Issız Adam' filmiyle oyunculuk kariyerinin zirvesini yaşayan Melis Birkan kimdir? Melis Birkan nereli, kaç yaşında? Melis Birkan yeni mesleği ne?
MELİS BİRKAN KİMDİR?
Melis Birkan, 15 Temmuz 1982 tarihinde Ankara'da dünyaya gelen Birkan, 28 yaşındadır. İlköğretim ve lise yıllarında Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nda bale dersleri aldı. Yine Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nda modern dans eğitimini tamamladı.
Melis Birkan dans gösterisi için katıldığı davette makyaj yapmamış haliyle Özlem Durak tarafından fark edilir ve 2005 yılında oyunculuk kariyerine başlar.
Barda, Ulak, Issız Adam ve Adını Sen Koy gibi önemli yapımlarda yer alan Melis Birkan şimdilerde Star Tv ekranlarında yayınlanan Söz dizisinde Linda karakterine hayat vermektedir. Melis Birkan, 1.74 metre boyunda 63 kilo ve Yengeç burcudur.
MELİS BİRKAN'IN YENİ MESLEĞİ?
Hobi olarak başladığı seramik yolculuğunda Melis Birkan profesyonelliğe geçti.
39 yaşındaki Birkan, "Su ile toprağın bir araya gelmesiyle çamuru elde etmek, ateşle pişirmek, hava ile kurutmak, tüm süreçler çok doğal ve doğadan" demişti.
Birkan, "Keyif alarak seramik yapıyorum. Her zaman her şeyin doğalına sahip olmaya çalışırım. Beslenmemden kişisel bakımıma kadar doğal ürünlerden ve malzemelerden yanayım. Doğayı ve doğallığı her zaman hayatının merkezinde tutan biriyim" ifadelerini kullanmıştı.
Melis Birkan, el yapımı seramiklerini sosyal medya üzerinden satmaya başladı.
MELİS BİRKAN ÖDÜLLERİ :
2009 - 14.Sadri Alışık Ödülleri , En İyi Kadın Oyuncu (Issız Adam)
MELİS BİRKAN FİLMLERİ :
2005 - Çapkın
2006 - Barda
2006 - Amerikalılar Karadeniz'de 2
2006-2007 - Köprü
2006 - İyi ki Varsın
2007 - Komedi Dükkanı
2007 - Ulak
2008 - Ayışığı
2008 - Issız Adam
2009 - Bu Kalp Seni Unutur mu?
2009 - Adını Sen Koy
2009 - Avrupa Yakası
2010 - Deli Saraylı
2012 - İşler Güçler
2012-2013 - Leyla ile Mecnun (dizi)
2014 - Saklı Kalan
2014 - Büyük Sürgün Kafkasya (TV Dizisi)