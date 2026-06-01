Hakan Safi'nin 2 milli yıldızı ortaya çıktı

Fenerbahçe başkan adayı Hakan Safi'nin sözünü ettiği iki yerli ve milli oyuncudan birinin Salih Özcan olduğu öne sürüldü. Safi'nin Borussia Dortmund'dan ayrılan milli futbolcuyla anlaşma sağladığı, Fenerbahçe altyapısından yetişen Merih Demiral için ise görüşmelerini sürdürdüğü iddia edildi.

Fenerbahçe başkan adayı Hakan Safi'nin daha önce açıkladığı "iki yerli ve milli oyuncu" sözlerinin ardından isimler netleşmeye başladı. Safi'nin Salih Özcan ile anlaşma sağladığı, Merih Demiral için ise görüşmelerini sürdürdüğü öne sürüldü.

"TARİHİN EN İDDİALI KADROSU" VURGUSU

Başkanlık yarışında iddialı açıklamalarıyla dikkat çeken Hakan Safi, daha önce yaptığı açıklamada iki yerli ve milli futbolcuyla anlaştıklarını duyurmuştu. Safi, "İki tane yerli-milli oyuncuyla anlaştık. Onları da açıklayacağız. İki tane de dünya yıldızı getireceğim, bu belki üç de olabilir." ifadelerini kullanmıştı. Bu açıklamanın ardından gözler söz konusu isimlere çevrilmişti.

SALİH ÖZCAN İLE ANLAŞMA SAĞLANDI

İddialara göre Hakan Safi'nin anlaşmaya vardığı isimlerden biri Borussia Dortmund forması giyen Salih Özcan oldu. Alman ekibinden ayrılması beklenen milli orta sahanın, Safi'nin transfer planlamasında önemli bir yer tuttuğu belirtildi. Türkiye Milli Takımı'nın da formasını giyen 27 yaşındaki futbolcunun orta sahaya önemli güç katacağı değerlendiriliyor.

MERİH DEMİRAL İÇİN TEMASLAR SÜRÜYOR

Safi'nin gündemindeki bir diğer milli yıldız ise Merih Demiral.  Fenerbahçe altyapısından yetişen ve kariyerini Suudi Arabistan ekibi Al Ahli'de sürdüren milli stoper için görüşmelerin devam ettiği öne sürüldü. Sarı-lacivertli yönetim adayının, Merih cephesiyle temaslarını sürdürdüğü ifade edildi.

FENERBAHÇE'YE DÖNÜŞ İHTİMALİ

Daha önce Fenerbahçe'ye dönmek istediğini açıklayan Merih Demiral'ın, sarı-lacivertli kulübe dönüş ihtimali taraftarları heyecanlandırıyor. Al Ahli ile 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunan milli futbolcunun yıllık yaklaşık 13 milyon euro kazandığı belirtiliyor.

SEÇİM ÖNCESİ TRANSFER ATAĞI

Başkanlık seçimleri öncesinde transfer vaatleriyle dikkat çeken Hakan Safi'nin, hem yerli yıldızlar hem de dünya çapında ses getirecek isimler üzerinde çalışmalarını sürdürdüğü ifade ediliyor. Önümüzdeki günlerde transfer dosyalarında yeni gelişmeler yaşanması bekleniyor.

Alper Kızıltepe
