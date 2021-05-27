Melina Özprodomos kimdir? Melina Özprodomos kaç yaşında, nereli? Melina Özprodomos biyografisi!

Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde oyunculuk eğitimi alan Melina Özprodomos kimdir? Bale, Beden Dili, Latin Dans ve Modern Dans üzerine de eğitimler almış ve bu alanlarda da çok başarılı bir isim olan Melina Özprodomos kaç yaşında, nereli? Melina Özprodomos mesleği nedir? Melina Özprodomos hayatı ve biyografisi nedir?

Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde oyunculuk eğitimi alan Melina Özprodomos kimdir? Bale, Beden Dili, Latin Dans ve Modern Dans üzerine de eğitimler almış ve bu alanlarda da çok başarılı bir isim olanMelina Özprodomos kaç yaşında, nereli? Melina Özprodomos mesleği nedir? Melina Özprodomos hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

MELİNA ÖZPRODOMOS KİMDİR?

1985 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Melina Özprodomos, Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde oyunculuk eğitimi almıştır. Türkçe'nin yanı sıra Yunanca bilmektedir. Ayrıca Bale, Beden Dili, Latin Dans ve Modern Dans üzerine de eğitimler almış ve bu alanlarda da çok başarılı bir isimdir.

Meli ismi Yunanistan'da oldukça yaygın olarak kullanılan bir isimdir, herhangi bir kaynak bilgisine ulaşamadığımız aslen nereli sorusunu cevabını tahmini olarak Yunanistan olarak verebiliriz.

OYNADIĞI DİZİ VE FİLMLER

Yaprak Dökümü (Ufuk)

Yalancısın Sen (Zehra)

Deniz ve Mehtap

Gönül Salıncağı

Yabancı Damat

TİYATRO OYUNLARI

Empatopya (2018)

Alacakaranlık Kuşağı (2017 – 2018)

Örümcek Kadının Öpücüğü/ İrena Dubrovna (2013)

Vur/ Yağmala/ Yeniden/ Bir Ulusun Doğuşu