Melikgazi'de Şubat Ayı Meclis Toplantısı gerçekleştirildi

04.02.2020 08:44 | Son Güncelleme: 04.02.2020 08:49

Melikgazi Belediyesi, 2020 yılı Şubat Ayı Meclis Toplantısı'nı gerçekleştirerek gündeminde bulunan 29 maddeyi karara bağladı. Meclis'te 2 kişinin hayatını kurtaran zabıta personeline ödül verildi.



Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, "Meclisimizce şehrin ekonomik gelişmesine ve imar hareketliğine hız kazandıran gündem maddeleri yine oybirliği ile onaylandı. Söz konusu, vatandaşa hizmet ve yatırım olunca meclis kararları hızlı bir şekilde değerlendirilmekte ve oylanmaktadır. Rabbim güzel hizmetler yapmayı nasip etsin" dedi.



Çoğunlukta imar plan tadilatlarının görüşüldüğü toplantıda Erenköy Mahallesi Askeri Hastane Caddesi'nde yeni yapılan parka Hayrettin Karaca isminin verilmesi talebi ise oy birliğiyle kabul edildi.



Başkan Dr. Palancıoğlu, Meclis'te ayrıca Cami Kebir Zabıta noktasında rahatsızlanan mesai arkadaşı Muhammed Ali Yeşilkaya'ya ilk yardım uygulayarak hayata döndüren ve yine Cumhuriyet Mahallesinde rahatsızlanan bir vatandaşa ilkyardım yaparak yardım eden zabıta personeli Ahmet Keskin'e ve çöpte zehirli madde bulan ve ilgilileri bilgilendiren geri dönüşüm birimi çalışanı Durdu Serçel'e teşekkür ederek ödül verdi. Zabıta Ahmet Keskin ise ödülünü Mehmetçiğe hediye etti.



Toplantı sonunda Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, alınan kararların hayırlı olması temennisinde bulundu. - KAYSERİ

Kaynak: İHA