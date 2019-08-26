Melike Şahin'in teklisine Levni yorumu

26.08.2019 10:32

Melike Şahin, "Kimin Izdırabı" teklisinin Levni remix'i ile tekrar sizlerle!

Melike Şahin'in güçlü yorumuna elektronik altyapı kazandırarak hüzün dolu şarkıyı hareketlendiren Levni, dinleyiciyi farklı bir müzikal yolculuğa çıkarıyor.

Melike Şahin Kimdir?

1989 yılı İstanbul doğumlu Melike Şahin, 2011-2017 seneleri arasında BaBa ZuLa'ya Türkiye ve dünya turnelerinde vokalist olarak eşlik etti; Avrupa, Meksika, Hindistan ve Avusturalya'da 250'nin üzerinde konser verdi. 2017 Cannes Film Festivali'nde, Tony Gatlif'in son filmi Djam'in dünya prömiyeri öncesinde konser verdi ve filmin soundtrack albümü için üç şarkı seslendirdi. 2017 Kasım ayında, Sony Music Türkiye etiketiyle "Deli Kan" adlı teklisini paylaştı. Sanatçı 2018 baharını da "Sevmek Suçsa Suçluyum" adlı teklisiyle selamladı. Aranjesi Can Güngör tarafından yapılan şarkının klibi dünyaca ünlü ödüllü yönetmen Tony Gatlif tarafından çekildi. 2018 Eylül ayında "Tutuşmuş Beraber", 2019 Şubat ayında "Kimin Izdırabı" şarkılarını yayımlayan sanatçı konserlerine ve ilk albümü 'Merhem' için çalışmalarına devam ediyor.

Levni Kimdir?

Vienna doğumlu müzisyen ve yapımcı Aras Levni Seyhan, esin kaynaklarının başında gelen Türk müzik geleneğini; elektronik, hip hop ve caz gibi modern türlerle harmanlayarak müziğinin odak noktasını oluşturmuştur. Bugüne kadar Dilara Sakpınar ("Alike Places"), Sloth Pallas ("İleri Fantezi") ve "The Friendly Guitar Trio" gibi sanatçılarla yaptığı işbirliklerinin yanı sıra yapımcı kimliği ile de Melike Şahin, Stormtrap Asifeh, Ethnique Punch gibi uluslararası sanatçılara destek vermiştir. "Well Gedacht" isimli Viyana merkezli müzik kolektifinin kurucularından biri olan Levni, bu marka bünyesinde konserlere ve eklektik yayınlara imza atmıştır.

Melike Şahin'in yeni teklisi "Kimin Izdırabı (Levni Remix)" Epic Istanbul etiketiyle şimdi tüm dijital platformlarda!

Kaynak: Bültenler