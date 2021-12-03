Melih Gökçek'ten Tanju Özcan'a sert tepki: Ya viraj alıyorsun, ya da ayetle mizah yaparak sapıttın - Haberler
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Melih Gökçek'ten Tanju Özcan'a sert tepki: Ya viraj alıyorsun, ya da ayetle mizah yaparak sapıttın

Haberler.com / Olgun Kızıltepe - Haberler | Politika

Son dönemlerde yaptığı çıkışlarla adından söz ettiren Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın faiz kararıyla ilgili "Faiz indirme noktasında ben Sayın Cumhurbaşkanımızın en yakın silah arkadaşı olarak görev almaya hazırım" dedi. Sosyal medya hesabından Özcan'ın bu sözlerini yorumlayan Melih Gökçek ise "Bak Tanju; ya gelen tepkiden tırstın viraj alıyorsun, ya da ayetle mizah yaparak sapıttın" ifadelerini kullandı.

Yabancılara karşı söylemleri ve icraatlarıyla sık sık gündeme gelen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın faiz konusundaki duruşuyla ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı. Özcan'ın Bolu Meclisi'nde espri yaptığı anlar, önceki gün sosyal medyada en çok konuşulanlar arasına girdi.

Özcan, konuyla ilgili yaptığı değerlendirmede "Faiz indirme noktasında ben Sayın Cumhurbaşkanımızın en yakın silah arkadaşı olarak görev almaya hazırım. Milli Kurtuluş Savaşı'nda faiz indirme noktasında ben Sayın Cumhurbaşkanımızın en yakın silah arkadaşı olarak görev almaya hazırım. Sayın Cumhurbaşkanının faize karşı başlattığı bu savaşta ben Bolu Belediye Başkanı olarak yanındayım. Allah yar ve yardımcısı olsun" ifadelerini kullandı.

Açıklamasının devamında Kur'an-ı Kerim'den ayetler paylaşan Özcan, "Artık faiz konusuna da bir noktayı koyalım. Ben Sayın Cumhurbaşkanımızın yanındayım. Faiz haram. Bakara Suresi 275. Ayetinde Allahuteala faizcilerin asla cehennemden çıkamayacaklarını bildiriyor. O Merkez Bankası Başkanı derhal faizi sıfıra düşürmeli. Kurtulalım faizden. Dolar yükselirse yükselsin. Faiz düzeni ve faizcilerden sıkıldım" diye konuştu.

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın dünkü çıkışına Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'ten tepki geldi. Gökçek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Özcan'a cevap verdi.

Melih Gökçek'in paylaşımı şu şekilde:

"Bak Tanju. Ya gelen tepkiden tırstın, ya da viraj alıyorsun. Ya da ayetle mizah yaparak sapıttın. Rabbim sapıtana buyuruyor: "Ayetlerimizden bir şeyler öğrendiklerinde, onu alaya alırlar. Onlar için alçaltıcı bir azap vardır. Casiye 9. İnşallah alayının cezasını dünya gözüyle göreceğiz."

Melih Gökçek'ten Tanju Özcan'a sert tepki: Ya viraj alıyorsun, ya da ayetle mizah yaparak sapıttın

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Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
olgun.kiziltepe@haberler.com Haberler.com - Son Dakika Haberleri

Haberler.com - Son Dakika Haberleri

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