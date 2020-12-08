Melih Gökçek, Mansur Yavaş'ı tehdit etti: Ya yola geleceksin, ya da getirileceksin

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda yeni belediye başkanı Mansur Yavaş'ı tehdit etti. Gökçek, "Ya kendiliğinden Meclis'te yola geleceksin ya da yola getirileceksin" ifadelerini kullandı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş meclis toplantısında masaya vurarak kendisine tepki gösteren AK Partili Murat Köse'ye "Masaya çıkıp tepin istersen" demişti.

"CHP MİLLETVEKİLLERİNE TEPİNİYORLAR MI DEMEK İSTİYORSUN"

Yavaş'ın bu açıklamasını paylaşan eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, "Tepinme işini sen oturduğun yerden çok iyi yapıyorsun. CHP'liler de TBMM'de masaya vurarak protesto yapıyorlar. Şimdi sen CHP milletvekillerine Meclis'te tepiniyorlar mı demek istiyorsun? Murat Köse Yüreğine öyle korku salmış ki konuşmasından korkuyorsun. Daha bunlar iyi günlerin bekle" dedi.

"YA YOLA GELCEKSİN YA DA YOLA GETİRİLECEKSİN"

Bu paylaşımın ardından yeni bir paylaşım daha yapan Gökçek, "Bak Mansur, başkanlık makamına oturup despotluk yapmaya çalışıyorsun… AK Partililer aslan terbiyecisidir. Değil ki senin gibi birini terbiye etmesinler… Ya kendiliğinden Meclis'te yola geleceksin. Ya da yola getirileceksin" ifadelerini kullandı.