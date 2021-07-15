MELİH BULU GÖREVDEN ALININCA PROGRAMDA YER ALMADI,  VEKALETEN ATANAN PROF. DR. İNCİ AÇILIŞTA KONUŞTU
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MELİH BULU GÖREVDEN ALININCA PROGRAMDA YER ALMADI,  VEKALETEN ATANAN PROF. DR. İNCİ AÇILIŞTA KONUŞTU

MELİH BULU GÖREVDEN ALININCA PROGRAMDA YER ALMADI,  VEKALETEN ATANAN PROF. DR. İNCİ AÇILIŞTA KONUŞTU
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

BOĞAZİÇİ Üniversitesi'nde gerçekleşen '15 Temmuz Darbe Girişimi ve Milletin Zaferi Anma Programı ve Fotoğraf Sergisi' isimli etkinliğe Prof. Dr. Melih Bulu'nun katılması bekleniyordu.

BOĞAZİÇİ Üniversitesi'nde gerçekleşen '15 Temmuz Darbe Girişimi ve Milletin Zaferi Anma Programı ve Fotoğraf Sergisi' isimli etkinliğe Prof. Dr. Melih Bulu'nun katılması bekleniyordu. Bulu görevden alınınca etkinlikte yer almadı. Melih Bulu'nun yerine vekaleten atanan Prof. Dr. Mehmet Naci İnci etkinlikte yer aldı.

Boğaziçi Üniversitesi Rumelihisarı Şehitliği Nafi Baba Binası'nda 15 Temmuz'un yıldönümünde  '15 Temmuz Darbe Girişimi ve Milletin Zaferi Anma Programı ve Fotoğraf Sergisi' düzenlendi. Serginin açılışına  Prof. Dr. Melih Bulu'nun da katılacağı açıklanmıştı. Ancak Bulu görevden alınınca etkinlikte yer almadı. Serginin açılışına Bulu'nun yerine velaketen atanan Prof. Dr. Mehmet Naci İnci ile rektör yardımcısı Gürkan Kumbaroğlu, Türkiye İstiklal Madalyalılar Derneği Başkanı Torun Mengüoğlu, gaziler, öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı.  Etkinliğe katılanlar önce üniversite içerisinde bulunan Rumelihisarı Şehitliği'ne giderek, şehitlere dua okudu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından '15 Temmuz Darbe Girişimi ve Milletin Zaferi Anma Programı ve Fotoğraf Sergisi' isimli etkinlikte 15 Temmuz 2016 gününe dair belgesel izletildi.  Açılış konuşmasını yapan Prof. Dr. Mehmet Naci İnci, "Bir araya geldiğimiz için çok büyük mutluluk duyuyorum. Şunu çok iyi bilmek gerekir ki tarihini unutan, yarından da vazgeçmiş demektir. Yani tarih bilinci olmayan toplumların kendilerine ait bir gelecek korkusundan da bahsetmesi mümkün değildir. Öyleyse şehitlerimizin ne sebeple ve hangi koşullarda şehit olduklarını unutmamamız büyük bir önem taşımaktadır. Malazgirt'le birlikte kapılarını aralayarak kendisini vatan kıldığımız bu topraklar için çok bedeller ödedik. Bağımsızlığımızı baki kılmak hedefinde birleşen insanlarımız gerektiğinde can vermekten hiç kaçınmamıştır. İşte 15 Temmuz 2016 tarihinde tankların önüne yatmaktan, göğsüne siper etmekten asla kaçınmayan insanımızı kuşatan inanç, Malazgirt'te, Çanakkale'de, İstiklal Savaşı'nda kahramanlarımızı kuşatan inançtan farksızdırö şeklinde ifadeler kullandı. İnci'nin konuşmasının ardından Türkiye İstiklal Madalyalılar Derneği Başkanı Torun Mengüoğlu konuşma gerçekleştirdi. Etkinliğe katılanlar 15 Temmuz darbe girişimiyle ilgili çekilen fotoğraf sergisini gezdi. 

- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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MELİH BULU GÖREVDEN ALININCA PROGRAMDA YER ALMADI,  VEKALETEN ATANAN PROF. DR. İNCİ AÇILIŞTA KONUŞTU - Haberler
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