Melih Bulu görevden alındı mı? Yeni Boğaziçi Rektörü kim oldu?

Prof. Dr. Melih Bulu, Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararı ile görevden alındı. Bunun ardından vatandaşlar Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör atanacak mı, yeni rektör atandı mı merak etti. Peki, Melih Bulu görevden alındı mı? Yeni Boğaziçi Rektörü kim oldu?

Melih Bulu görevden alındı mı? sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Boğaziçi Üniversitesi'nde seçimle değil atanarak göreve gelmesi nedeniyle uzun süredir akademisyen ve öğrencilerin protesto ettiği rektör Prof. Dr. Melih Bulu, Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararı ile görevden alındı. Peki, Boğaziçi Üniversitesi'ne yeni rektör ataması yapıldı mı? Rektör ataması ne zaman yapılacak?

MELİH BULU GÖREVDEN ALINDI MI?

Boğaziçi Üniversitesi'nde seçimle değil atanarak göreve gelmesi nedeniyle uzun süredir akademisyen ve öğrencilerin protesto ettiği rektör Prof. Dr. Melih Bulu, Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararı ile görevden alındı.

Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan atamalara ilişkin kararlar, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı. Buna göre; Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcılığına Fatma Öncü, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcılığına Mehmet Hamdi Yıldırım atandı.

2547 SAYILI KANUN İLE GÖREVDEN ALINDI

Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Melih Bulu, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi gereğince görevinden alındı. İstanbul Arel Üniversitesi Rektörlüğüne ise Ahmet Ercan Gegez atandı.

YENİ BOĞAZİÇİ REKTÖRÜ KİM OLDU?

Boğaziçi Üniversitesi'nde görevden alınan rektör Melih Bulu'nun yerine vekaleten yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Naci İnci atandı. Rektörlük adaylığı için açılan başvurular 2 Ağustos'a kadar devam edecek.

Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan atamalara ilişkin kararlar, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı. Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Melih Bulu, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi gereğince görevinden alındı.

MELİH BULU KİMDİR?

Prof. Dr Melih Bulu 15 Ağustos 1970 tarihinde Kırıkkale'de doğdu. Finans alanında doktorası bulunan Melih Bulu'nun ağırlıklı olarak strateji alanında akademik çalışmaları var.

Bulu, İstanbul Şehir Üniversitesi'nde İşletme Bölüm Başkanı (2010-2016), İstinye Üniversitesi Kurucu Rektörü (2016-2019), Haliç Üniversitesi Rektörü (2020) olarak görev yaptı. AK Parti Sarıyer İlçe Başkanlığı kurucusu olan Bulu, 2009 yılında yapılan yerel seçimlerde Ataşehir Belediye Başkanlığı için, 2015 yılı genel seçimlerinde İstanbul 1. bölge milletvekilliği için aday adayı oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2 Ocak 2021 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan kararla Boğaziçi Üniversitesine rektör olarak atanan Bulu, 14 Temmuz 2021 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan kararla görevden alındı.