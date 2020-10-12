Melek Mosso - Yalan ft. Aras şarkı sözleri | Melek Mosso şarkı sözleri
Farklı ses tonu ve yaptığı düetlerle çok beğenilen Melek Mosso, yeni şarkısını piyasalara sundu. Yeni düeti Melek Mosso - Yalan ft. Aras şarkı sözleri haberimizde.
Melek Mosso, ilk olarak bir müzik yarışmasına katıldı ve burada Adamlar adlı grubun "Koca Yaşlı Şişko Dünya" adlı şarkısını seslendirmişti. Yan flüt çalarak icra ettiği performansı çok beğenilen Melek Mosso, yaptığı coverlarla adından bahsettirmeye devam ediyor.
Farklı ses tonu ve yaptığı düetlerle çok beğenilen Melek Mosso, yeni şarkısını piyasalara sundu. Yeni düeti Melek Mosso Yalan ft. Aras şarkı sözleri haberimizde.
MELEK MOSSO YALAN FT ARAS ŞARKI SÖZLERİ
Melek Mosso
Soğuk geliyor banabütün düşündüren yazılar
Sanki bir düzen içinde kalan kırıntılar
Aşar benim boyum kadar hayallerim ve düşlerim var
Aras
Bu nasıl düzen nasıl hayat nasıl yaşantılar
Ağır gelir bana önümde duvar bu bulantılar
Koşar gibiyim beynimde bütün bu takıntılar var
Söyledikleri yalan yalan yalan yalan yalan
Düzen düzen kime kim ki düzen bozan kime yalan
Niye her kes koşar gibi uzaklaşır sorularımdan
[Nakarat]
Söyledikleri yalan yalan yalan yalan yalan
Düzen düzen kime kim ki düzen bozan kime yalan
Niye herkes koşar gibi uzaklaşır sorularımdan
Aras
Ezip geçer alıp gider alır
Elimde kalan bu son umudumu
Kayıp gider kayıp gider
Uçur beni uçur toz gibi vücudumu
Melek Mosso
Bu son çaba biraz dayan
Bir nefes kadar daha bu kafestesin
Tutun bana, cevap benim
Bırak benliğim bir daha bulsun beni
[Nakarat]
Söyledikleri yalan yalan yalan yalan yalan
Düzen düzen kime kim ki düzen bozan kime yalan
Niye herkes koşar gibi uzaklaşır sorularımdan
MELEK MOSSO KİMDİR?
Şarkıcı, Besteci ve Müzisyen Melek Mosso, 11 Kasım 1988'de Kayseri'de doğdu.
İtalyanca bir müzik terimi olan ve 'gittikçe hızlanarak' anlamına gelen 'Mosso' kelimesini sahne soyadı olarak kullanan şarkıcının gerçek soyadı Davarcı'dır.
Melek Mosso, 9 yaşında bağlama çalmaya başlayarak müziğe başlamıştır. Güzel Sanatlar Lisesi'nde öğrenimine devam eden Melek Mosso yan flütle şarkı söylemeye devam ediyor.
Üniversiteyi, Adnan Menderes Üniversitesi – Müzik Öğretmenliği bölümünde tamamladı.
Grundig Türkiye firmasının düzenlediği şarkı yarışmasında jüri özel ödülünü kazanmayı başardı ve Akustikhane stüdyolarında kayıt şansını elde etti. Akabinde Acun Ilıcalı'nın yapımcısı olduğu 'O Ses Türkiye' yarışmasına katıldı.
2018 yılında kendisine ait Youtube kanalında Yıldız Tilbe'ye ait 'Vursalar Ölemem' şarkısını coverladı ve bu parça yaklaşık 15 milyon kez dinlendi.
Fenomen dizi Çukur'un dizi müziği "Hiç Işık Yok" şarkısıyla da dikkatleri üzerine çeken Melek Mosso, şarkıları yorumlama şekli, farklı tarzı ve ses tonuyla dikkat çekiyor.
Melek Mosso'nun söylediği şarkılar;
• Vursalar Ölemem (cover)
• Arzular Arsız
• Bana yalan söylediler (cover)
• Umrumda Değil
• Dilek Taşı (cover)
• Gölgen Yeter
• Kedi
• Yalnız Gece (cover)
• Ben Varım (cover)
- Keklik Gibi
- Gönül Gözü
- Arzular Arsız
- Aşk Bitermiş