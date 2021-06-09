Melek'in katil zanlısı kardeşi: "Gerçek katil azmettirici Orhan"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Melek'in katil zanlısı kardeşi: "Gerçek katil azmettirici Orhan"

İhlas Haber Ajansı / Sedat Irmak - Haberler | 3. Sayfa

- Melek'in katil zanlısı kardeşi: "Gerçek katil azmettirici Orhan" Diyarbakır'da, ablası Melek Aslan'ı öldürmekten yargılanan Mustafa Aslan (22), savunmasında kendisiyle birlikte müebbet hapis cezası istemiyle dava açılan Orhan Vatansever'i suçlayarak, "Ablamı öldürdüğüm için pişmanım ve...

- Melek'in katil zanlısı kardeşi: "Gerçek katil azmettirici Orhan"

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da, ablası Melek Aslan'ı öldürmekten yargılanan Mustafa Aslan (22), savunmasında kendisiyle birlikte müebbet hapis cezası istemiyle dava açılan Orhan Vatansever'i suçlayarak, "Ablamı öldürdüğüm için pişmanım ve bu cinayetin gerçek katili Orhandır" diyerek kendisini savundu. Duruşma, delillerin tam olarak toplanmamış nedeniyle sanıkların tutukluluk hallerinin devamına ve yargılanmanın 7 Temmuz gününe bırakılmasına karar verdi.

Olay, geçtiğimiz yıl 21 Ekim'de Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesindeki Sanat Sokağı girişinde meydana gelmişti.

Abla öldü, kardeş tutuklandı

Adıyaman'da yaşayan Mustafa Aslan, bir süredir eve gelmeyen ablası Melek Aslan ile buluşmak için Diyarbakır'a geldi. Sanat Sokağı'nda buluşan iki kardeş arasında, Melek'in eski sevgilisi Orhan Vatansever'in 'fuhuş' ve 'dolandırıcılık' suçlamaları nedeniyle tartışma çıktı. Mustafa Aslan, yanında getirdiği tabanca ile ablasına 4 el ateş etti. Melek Aslan, olay yerinde hayatını kaybederken,, Mustafa Aslan ise polis ekiplerince gözaltına alındı. Emniyetteki sorgusunun ardından Mustafa Aslan, sevk edildiği adliyedeki mahkemede tutuklandı.

Orhan Vatansever cinayetin azmettiricisi olarak tutuklandı

Melek'in öldürülmesiyle ilgili Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında Melek'in eski sevgili Orhan Vatansever, Sakarya'da gözaltına alınarak, ifadesi alınmak üzere Diyarbakır'a getirildi. Vatansever, emniyetteki sorgusunun ardından sevk edildiği adliyedeki mahkemede, Melek Aslan cinayetinin azmettiricisi olduğu suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine konuldu.

Davanın 2'inci duruşması görüldü

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede sanık Mustafa Aslan, 'kardeşi kasten öldürme' ve Orhan Vatansever ise 'Özel hayata ilişkin görüntü ve sesleri ifşa etme, kardeşi kasten öldürmeye azmettirme' suçlamalarıyla müebbet hapis cezası talebiyle yargılandıkları davanın 2'nci duruşması dün görüldü.

Diyarbakır 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya Mustafa Aslan ve Orhan Vatansever, tutuklu bulundukları cezaevinde Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi ile bağlandı. Duruşmada, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın ve sanıkların avukatları hazır bulundu.

Avukatının ardından söz alan sanık Mustafa Aslan, ablasını öldürme olayının gerçek katilinin Orhan Vatansever olduğunu öne sürerek, Aslan ifadesinde, "Bu cinayetin gerçek katili Orhan'dır. Ben ne yapacağımı bilmiyordum. Pişmanım, tahliyemi istiyorum" dedi. Duruşma sırasında Orhan Vatansever ise, suçlamaları kabul etmeyerek tahliye olmak için talepte bulundu.

Mahkeme heyeti, savcı, avukat ve sanıkların beyanının ardından duruşmaya ara verdi. Aranın ardından heyet, sanık Mustafa Aslan ve Orhan Vatansever'in üzerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti, kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren somut delillerin bulunması, mevcut delil durumu, facebooka yazılan müzakerenin henüz cevabının dönülmemiş olması, delillerin tam olarak toplanmamış nedeniyle tutukluluk hallerinin devamına ve yargılanmanın 7 Temmuz gününe bırakılmasına karar verdi.

Melek'in katil zanlısı kardeşi: 'Gerçek katil azmettirici Orhan'
Melek'in katil zanlısı kardeşi: 'Gerçek katil azmettirici Orhan'
Melek'in katil zanlısı kardeşi: 'Gerçek katil azmettirici Orhan'
Melek'in katil zanlısı kardeşi: 'Gerçek katil azmettirici Orhan'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Sedat Irmak

Kocası, 4 yaşındaki oğlunun gözü önünde öldürdü! Hacer'in yaşadığı işkenceyi ablası anlattı: Sırtında 60 bıçak izi vardı
Kocası, 4 yaşındaki oğlunun gözü önünde öldürdü! Hacer'in yaşadığı işkenceyi ablası anlattı: Sırtında 60 bıçak izi vardı
Diyarbakır'da bombalı araçla saldırı girişimi olayında 2 tutuklama
Diyarbakır'da bombalı araçla saldırı girişimi olayında 2 tutuklama
Eşini öldürüp cesedini halıya saran sanık müebbet yedi! Son sözü 'Asıl ben öldüm' oldu
Eşini öldürüp cesedini halıya saran sanık müebbet yedi! Son sözü "Asıl ben öldüm" oldu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Muş Ziya Selçuk Veysel Eroğlu Memduh Büyükkılıç Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Metin Uca Seda Sayan Demet Akalın Kerimcan Durmaz
Spor Fatih Terim Okay Yokuşlu Rıza Çalımbay Nihat Özdemir Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Melek'in katil zanlısı kardeşi: "Gerçek katil azmettirici Orhan" - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 9.06.2021 13:41:58. #1.13#

title