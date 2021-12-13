Melek'in kardeşine ve eski sevgilisine müebbet hapis cezası

DİYARBAKIR (DHA) - DİYARBAKIR'da tartıştığı Melek Aslan'ı (24) tabancayla vurarak öldüren Mustafa Aslan (21) ile onu azmettirdiği öne sürülen eski sevilisi Orhan Vatansever, müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Olay, 21 Ekim 2020 tarihinde Yenişehir ilçesi Sanat Sokağı'nda meydana geldi. Adıyaman'da yaşayan Mustafa Aslan, bir süredir eve gelmeyen ablası Melek Aslan ile buluşmak için kente geldi. Kardeşler arasında Melek'in eski sevgilisi Orhan Vatansever'in fuhuş ve dolandırıcılık suçlamaları nedeniyle tartışma çıktı. Mustafa Aslan, yanında getirdiği tabanca ile ablasına öldürdü. Polis tarafından gözaltına alınan Mustafa Aslan, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Aslan'ı azmettirdiği iddiasıyla Sakarya'da gözaltına alınan Melek'in eski sevgili Orhan Vatansever de tutuklanarak cezaevine kondu.

Sanık ve avukatların savunmasının ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, Mustafa Aslan ve Orhan Vatansever'e ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Mahkemeye heyeti, yargılama sürecindeki davranışlarını göz önünde bulundurarak her iki sanığın cezasını müebbet hapis cezasına indirdi. Mahkeme ayrıca, özel hayatın gizliliğini ihlal suçundan Orhan Vatansever'e 2 yıl 1 ay hapis cezası verdi.