Melek cinayetinde azmettirici eski sevgili adliyede
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Melek cinayetinde azmettirici eski sevgili adliyede

25.10.2020 15:16 | Son Güncelleme: 25.10.2020 15:19
Melek cinayetinde azmettirici eski sevgili adliyede

DİYARBAKIR'da, erkek kardeşi Mustafa Aslan (21) tarafından öldürülen Melek Aslan (24) cinayetinin azmettirici olan eski sevgilisi Orhan Vatansever (35), emniyetteki sorgusunun ardından yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.

DİYARBAKIR'da, erkek kardeşi Mustafa Aslan (21) tarafından öldürülen Melek Aslan (24) cinayetinin azmettirici olan eski sevgilisi Orhan Vatansever (35), emniyetteki sorgusunun ardından yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.

Adıyaman'da yaşayan Mustafa Aslan, bir süredir eve gelmeyen ablası Melek Aslan ile buluşmak için çarşamba günü Diyarbakır'a geldi. Merkez Yenişehir ilçesindeki Sanat Sokağı'nda buluşan iki kardeş arasında, Melek'in eski sevgilisi Orhan Vatansever'in 'fuhuş' ve 'dolandırıcılık' suçlamaları nedeniyle tartışma çıktı. Mustafa Aslan, yanında getirdiği tabanca ile ablasına 4 el ateş etti. Melek Aslan, olay yerinde yaşamını yitirirken, Mustafa Aslan ise polis ekiplerince gözaltına alındı. Emniyetteki sorgusunun ardından Mustafa Aslan, sevk edildiği adliyedeki mahkemede tutuklandı.

Melek'in öldürülmesiyle ilgili Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında Melek'in eski sevgili Orhan Vatansever, Sakarya'da gözaltına alınarak, ifadesi alınmak üzere Diyarbakır'a getirildi.

Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü bünyesindeki Cinayet Büro Amirliği ekiplerince Vatansever, dün sorguya alındı. Emniyetteki sorgusu bugün tamamlan Vatansever, adliyeye sevk edildi. Yoğun güvenlik önlemleri altında çelik yelekle adliyeye getiriyen Vatansever'in savcılık sorgusu sürüyor.

 


- Diyarbakır
Melek cinayetinde azmettirici eski sevgili adliyede
Melek cinayetinde azmettirici eski sevgili adliyede
Melek cinayetinde azmettirici eski sevgili adliyede
Melek cinayetinde azmettirici eski sevgili adliyede
Melek cinayetinde azmettirici eski sevgili adliyede
Melek cinayetinde azmettirici eski sevgili adliyede
Melek cinayetinde azmettirici eski sevgili adliyede

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Burak EMEK

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Bülent Turan Meral Akşener Devlet Bahçeli Enis Berberoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Sezen Aksu Binnur Kaya Hakan Taşıyan Kıvanç Tatlıtuğ
Spor Babel Erol Bulut Okan Buruk Sergen Yalçın Malcolm Thomas
Daha Fazla Yangın Esenyurt Uyuşturucu Galatasaray
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Melek cinayetinde azmettirici eski sevgili adliyede - Diyarbakır
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.10.2020 15:19:36. #1.14#
title