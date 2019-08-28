Melda Onur: "Farklılıklarla yaşamayı öğrenmeliyiz"

28.08.2019 14:23

Mudanya Belediyesi ve Yayıncılar Kooperatifi işbirliğiyle düzenlenen 1. Mudanya Kitap Fuarı, söyleşiler, imza günleri ve köy etkinlikleriyle devam ediyor. Uluslararası Göç ve Mültecilik: "Gelenler, Gidenler ve Kalanlar" temasıyla sürdürülen fuarın "AKP'nin Suriye Politikaları Ekseninde Mülteci Krizi" başlıklı oturumunda Sosyal Haklar Derneği Genel Başkanı 24. Dönem CHP İstanbul Milletvekili Melda Onur, Gazeteci Yazar İbrahim Varlı ve Ortadoğu Uzmanı Yazar Hamide Yiğit, Mudanya 1. Kitap Fuarı kapsamında düzenlenen "Mütareke Meydanı'nda Bursalılarla buluştu. Sosyal Haklar Derneği Genel Başkanı 24. Dönem CHP İstanbul Milletvekili Melda Onur, söyleşiye başlarken, "Mülteciler Hoş geldiniz" yazılı tişört giydi. Uygulanan yanlış politikalar nedeniyle toplumda Suriyelilere karşı bir nefret söylemi oluştuğunu vurgulayan Melda Onur, "Bu insanlar tehdit altında oldukları için vatanlarını terk edip bir yerlere getiriliyorlar. Ülkemiz yıllar boyunca bir geçiş ülkesi konumunda bir o kadar da sürgünlerin, göçmenliğin toprakları oldu. Türkiye her dönem göçmenlere kucak açtı ancak yanlış politikaların bu noktaya getirdiği bir krizle karşı karşıyayız. Bu kişilerin ilk başta nefret suçu objesine dönüşmemeleri için hepimizin diline, davranışına dikkat etmesi gerekiyor. Nefret söyleminin ortadan kalkması için farklılıklarla yaşamanın, farklılıkların birlikteliklerinin önemini anlatmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.

"YANLIŞ POLİTİKALARIN KARŞISINDA OLMALIYIZ"

Ortadoğu Uzmanı Yazar Hamide Yiğit ise, sekiz yıl önce başlayan Suriye'deki iç savaşın Türkiye'deki Özgür Suriye Ordusu mensuplarının kamplarından yönetildiğini söyledi. Suriye savaşının ardından Türkiye'ye gerçekten savaş mağduru ailelerin değil, kontrolsüz bir şekilde Cihatçıların geldiğini belirten Yiğit, "2011 Mart ayında Suriye'de bir isyan başladığı söylendi. Talan edilen Libya'dan sonra bütün gözler Suriye'ye çevrildi. Bu kriz öncelikle Suriye'nin bizden çok çok uzak Ürdün sınırındaki Dera kentinde ortaya çıkmıştı. Ürdün hükümeti Suriye'ye yakın, sıfır noktasında bir mülteci kampı hazırlarken, Türkiye daha kendi sınırlarında bir şey yokken Yayla Dağı ve Reyhanlı'da mülteciler gelecek diye kamplar hazırlamıştı. Mülteci kampı deniliyordu ancak orası cihatçı kampıydı. Hatay'daki bu kamp Suriye savaşının operasyon merkeziydi. ÖSO'nun kuruluş adresi olarak da Antakya gösterilmişti. Farklı bir algı yönetiliyordu. Mülteci ile cihatçının birbirinden ayırt edilememesinin sebebi AKP ve onun medyasının yönettiği algıdır. Ne kadar mülteci gelirse o kadar iyidir denildi. Hiçbir şey planlandığı gibi gitmedi. Türkiye'ye kontrolsüz mülteciler gelmeye başladı. Gerçekten savaşın mağdurları, evleri başlarına yıkılanlar değildi" ifadelerini kullandı. Suriyelilerin değil, yanlış politikaların karşısında durmanın gerekliliğine dikkati çeken Yiğit,

"Öfkelerimiz bu insanlara yönelik değil, yanlış ve durdurulması gereken Suriye politikalarına yöneliktir. 'Suriyeli istemiyoruz' diyen yurttaşlarımızın, 'Suriyelilerin başına bu vahşeti yaratanların savaşına hayır diyoruz' demesi gerekir. Bu ciddi bir krizdir. Buradan gitmek isteyenlerin güvenli bir şekilde evlerine gitmesini sağlanmasını istememiz lazım. İki devlet arasındaki diyalog ve çözüm çerçevesinde bu insanlar evlerine güvenli bir şekilde gönderilmelidir" ifadelerini kullandı.

"SURİYE DEVLETİ İLE ANLAŞMADAN SORUNU ÇÖZEMEZSİNİZ"

BirGün gazetesi Yayın Koordinatörü ve Yayın Kurulu Üyesi Gazeteci Yazar İbrahim Varlı ise, "Bu kronikleşen bir sorun. Bunu nefret unsuru olarak siyasal hayatta kullanmak istiyorlar. Yapacağınız şey basit. Suriye devleti ile anlaşacaksınız. Suriyelilerin bir kısmını gönderemeyeceksiniz çünkü bir kısmı burada doğdu. Zorla da gönderemezsiniz. Bu meseleyi günübirlik politikalarla çözemezsiniz. Bir takım stratejik anlaşmalarla çözebilirsiniz. Kalacak olanlar içinse toplumsal, siyasal, kültürel ve ekonomik yaşama entegre olması için politikaları hayata geçireceksiniz. Bunlara öteki muamelesi yapamazsınız. Bu insanlar bir şekilde gettolaşıyorlar. Kendi savunmalarını kendileri sağlayacak bir duruma geliyorlar. Suriyeli çocuklar büyüyecek, gençler yetişecek, isteseniz de istemeseniz de bununla muhatap olacağız" dedi.

KADINA ŞİDDETLE MÜCADELE GÖYNÜKLÜ'DE ANLATILDI

Mudanya Kitap Fuarı'nın köy etkinlikleri kapsamında Gazeteci Yazar Esra Kahraman, Onur Bütün ve Betül Dülger, kadına yönelik ayrımcılık ve şiddetle mücadele eğitimi verdi. Kadınların sosyal, ekonomik ve hukuksal alanda yapabilecekleriyle ilgili bilgilendirici atölye çalışması Göynüklü mahallesinde gerçekleştirildi. 24. Dönem CHP Tunceli Milletvekili Hüseyin Aygün, Akademisyen Doç. Dr. Ayfer Karakaya ve Yazar Serhat Halis, Mudanya 1. Kitap Fuarı kapsamında düzenlenen "Yerinden Yurdundan Kopuş, Sürgün, Mübadele ve Göç" söyleşisiyle, Mütareke Meydanı'ndaydı. Yazar Esra Alkan da "Seyahat ve Edebiyat" söyleşisinde deneyimlerini paylaştı.

Kaynak: Bültenler