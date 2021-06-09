Meksika'nın En Büyük Şirketleri ve En Zengin İş İnsanları

Meksika Devletine ait olan Federal Elektrik Komisyonu (CFE), 2020 yılında 2, 18 milyar peso varlık hacmi ile Meksika'nın en büyük şirketi olurken; gelir bakımından 503, 6 milyar peso ile ülkenin dördüncü büyük şirketi konumundadır.

Meksika Devletine ait olan Federal Elektrik Komisyonu (CFE), 2020 yılında 2, 18 milyar peso varlık hacmi ile Meksika'nın en büyük şirketi olurken; gelir bakımından 503, 6 milyar peso ile ülkenin dördüncü büyük şirketi konumundadır. Pemex, América Móvil, FEMSA ve Walmart de México ise varlıklar açısından ülkedeki diğer büyük şirketlerdir.

Diğer taraftan, Bloomberg tarafından yayımlanan "Milyarderler Endeksi"nde Meksika'nın en zengin iş insanları ise Carlos Slim (América Móvil), Sara Mota de Larrea (Grupo México), Ricardo Salinas Pliego (Grupo Elektra), Alberto Baillères (Industrias Peñoles), German Larrea (Grupo México) ve Juan Beckmann Vidal (Becle) olarak sıralanmıştır.

Yayımlayan: Meksiko Ticaret Müşavirliği

Kaynak: El Economista https://www. eleconomista. com. mx/empresas/La-CFE-es-la-empresa-mas-grande-de-Mexico-por-volumen-de-activos-20210608-0069. html

El Financiero https://www. elfinanciero. com. mx/empresas/2021/04/07/estas-son-las-6-personas-mas-ricas-de-mexico-segun-el-indice-de-bloomberg/

Bloomberg https://www. bloomberg. com/billionaires/

Kaynak: Habermetre