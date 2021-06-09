Meksika'nın En Büyük Şirketleri ve En Zengin İş İnsanları
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Meksika'nın En Büyük Şirketleri ve En Zengin İş İnsanları

Meksika'nın En Büyük Şirketleri ve En Zengin İş İnsanları
Habermetre - Haberler | Toplum

Meksika Devletine ait olan Federal Elektrik Komisyonu (CFE), 2020 yılında 2, 18 milyar peso varlık hacmi ile Meksika'nın en büyük şirketi olurken; gelir bakımından 503, 6 milyar peso ile ülkenin dördüncü büyük şirketi konumundadır.

Meksika Devletine ait olan Federal Elektrik Komisyonu (CFE), 2020 yılında 2, 18 milyar peso varlık hacmi ile Meksika'nın en büyük şirketi olurken; gelir bakımından 503, 6 milyar peso ile ülkenin dördüncü büyük şirketi konumundadır. Pemex, América Móvil, FEMSA ve Walmart de México ise varlıklar açısından ülkedeki diğer büyük şirketlerdir.

Diğer taraftan, Bloomberg tarafından yayımlanan "Milyarderler Endeksi"nde Meksika'nın en zengin iş insanları ise Carlos Slim (América Móvil), Sara Mota de Larrea (Grupo México), Ricardo Salinas Pliego (Grupo Elektra), Alberto Baillères (Industrias Peñoles), German Larrea (Grupo México) ve Juan Beckmann Vidal (Becle) olarak sıralanmıştır.

Yayımlayan: Meksiko Ticaret Müşavirliği

Kaynak: El Economista https://www. eleconomista. com. mx/empresas/La-CFE-es-la-empresa-mas-grande-de-Mexico-por-volumen-de-activos-20210608-0069. html

El Financiero https://www. elfinanciero. com. mx/empresas/2021/04/07/estas-son-las-6-personas-mas-ricas-de-mexico-segun-el-indice-de-bloomberg/

Bloomberg https://www. bloomberg. com/billionaires/

Kaynak: Habermetre

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ahmet Şık Meral Akşener Memduh Büyükkılıç Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hazal Kaya Demet Akalın Rahşan Gülşan Serenay Sarıkaya
Spor Ozan Tufan Şenol Güneş Yiğit Şardan Merih Demiral Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Meksika'nın En Büyük Şirketleri ve En Zengin İş İnsanları - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 10.6.2021 00:15:32. #1.15#

title