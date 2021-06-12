Meksika'dan Latin Amerika ülkelerine 1.2 milyon doz aşı yardımı
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Meksika'dan Latin Amerika ülkelerine 1.2 milyon doz aşı yardımı

İhlas Haber Ajansı / Saim Sevinç - Haberler | Güncel

- Meksika'dan Latin Amerika ülkelerine 1.2 milyon doz aşı yardımı Meksika hükümeti, Arjantin'e 800 bin, Bolivya'ya 150 bin, Paraguay'a 150 bin ve Orta Amerika ülkesi Belize'ye 100 bin olmak üzere toplamda 1.2 milyon doz AstraZeneca aşısı bağışladığını duyurdu.

- Meksika'dan Latin Amerika ülkelerine 1.2 milyon doz aşı yardımı

MEXİCO CİTY - Meksika hükümeti, Arjantin'e 800 bin, Bolivya'ya 150 bin, Paraguay'a 150 bin ve Orta Amerika ülkesi Belize'ye 100 bin olmak üzere toplamda 1.2 milyon doz AstraZeneca aşısı bağışladığını duyurdu.

Dünya genelinde korona virüse (Covid-19) karşı aşılamalar hız kesmeden devam ederken, Meksika hükümeti, Güney Amerika ülkeleri Arjantin, Bolivya, Paraguay ve Orta Amerika ülkesi Belize'ye toplam 1.2 milyon doz AstraZeneca aşısı bağışladığını duyurdu. Meksika Dışişleri Bakanı Marcelo Ebrard yaptığı açıklamada, Meksika hükümetinin bu bağışı Latin Amerika ve Karayip Devletleri Topluluğu'nun dönem başkanı sıfatıyla yaptığını belirtti. Bakan Ebrard'ın yaptığı açıklamaya göre, bu hafta sonu toplamda 400 bin doz aşı bölgedeki 3 ülkeye hibe olarak ulaştırılacak, Bolivya ve Paraguay önümüzdeki pazar günü aşıları teslim alacak. Arjantin'e 800 bin, Bolivya'ya 150 bin, Paraguay'a 150 bin ve Belize'ye 100 bin doz AstraZeneca aşısı bağışlanacak. Ebrard ayrıca, sevkiyatın Meksika Hava Kuvvetleri'nin desteği ile yapıldığını, önümüzdeki günlerde Guatemala, Honduras ve El Salvador'a da aşı desteği sevkiyatı yapılacağı bilgisini verdi.

Dışişleri Bakanı Ebrard 25 Mayıs'ta açıkladığı gibi Arjantin'e de 800 bin doz AstraZeneca aşısının bugün yola çıktığını, bu teslimatın Meksika'nın Arjantin ile taahhüt ettiği aşı dayanışma anlaşması kapsamında gerçekleştirildiğini bildirdi.

Aşıyı geliştiren AstraZeneca ve Oxford Üniversitesi ile 2020 yılında Arjantin'in aşıyı işlemesi ve Meksika'nın da paketlemesi konusunda varılan anlaşma ile AstraZeneca Latin Amerika'ya 150 milyon doz aşı göndermeyi taahhüt etmişti.

Meksika'dan Latin Amerika ülkelerine 1.2 milyon doz aşı yardımı
Meksika'dan Latin Amerika ülkelerine 1.2 milyon doz aşı yardımı
Meksika'dan Latin Amerika ülkelerine 1.2 milyon doz aşı yardımı
Meksika'dan Latin Amerika ülkelerine 1.2 milyon doz aşı yardımı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Saim Sevinç

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