Meksika, başkanlık uçağını 3.27 milyon dolara sattı
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Meksika, başkanlık uçağını 3.27 milyon dolara sattı

Meksika, başkanlık uçağını 3.27 milyon dolara sattı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Başkan Andres Manuel Lopez Obrador'un 2 buçuk yıl önce göreve geldiğinde satma sözü verdiği başkanlık uçaklarından Boeing 757 tipi uçak satılırken, satıştan 65 milyon Meksika pesosu (3.27 milyon dolar) gelir elde edildi.

Başkan Andres Manuel Lopez Obrador'un 2 buçuk yıl önce göreve geldiğinde satma sözü verdiği başkanlık uçaklarından Boeing 757 tipi uçak satılırken, satıştan 65 milyon Meksika pesosu (3.27 milyon dolar) gelir elde edildi.

Meksika'da Çalınan Malları Halka İade Etme Enstitüsü (INDEP) tarafından dün gerçekleştirilen kapalı zarf usulü müzayedede, başkanlık uçağı ve devlete ait 2 ayrı hava taşıtı daha satıldı. Eski Meksika Başkanı Felipe Calderon Hinojosa döneminde 2012 yılında satın alınan Boeing 757 tipi 1987 model Benito Juarez isimli uçak 65 milyon Meksika pesosu (3.27 milyon dolara) alıcı buldu.

Öte yandan 9 mürettebat ve 70 yolcu kapasitesine sahip uçak, eski başkanın ülke içi ve dışı yolculuklarında kullanılmıştı.

"Halk fakirken yöneticiler zengin olamaz"

INDEP Genel Müdürü Ernesto Prieto Ortega, müzayedede 4'ü Başkanlık makamına, 4'ü Milli Savunma Bakanlığı'na, 2'si Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na, 2'si Ulusal Su Komisyonu'na ve 2'si Meksika Petrollerine (PEMEX) ait olmak üzere toplamda 14 hava aracının satışa sunulduğunu aktardı. Ortega müzayede sonrası yaptığı açıklamada, "INDEP olarak Başkan Andres Manuel Lopez Obrador'un talimatlarına uyuyoruz, ülkemizde sade, verimli ve dürüst bir hükümete sahip olmanın bilincindeyiz. Halk fakirken yöneticiler zengin olamaz" dedi.

Başkanlık uçağının yanı sıra bir adet Cessna Citation uçağı ile Eurocopter France marka EC225 LP model bir helikopterin de satılması ile toplamda 125.5 milyon Meksika pesosu (6.3 milyon dolar) gelir elde edildi.

Obrador'un satacağına söz verdiği Boeing 787 ise henüz alıcı bulamadı

Meksika Başkanlık Makamı'na ait Dreamliner olarak bilinen Boeing 787 tipi uçağa ise henüz alıcı bulamadı. Mevcut Başkan Obrador iktidara geldiğinde, eski Başkan Enrique Pena Nieto tarafından 2016 yılında 218 milyon dolara alınan bu uçağı da satma sözü vermişti. ABD'de üretilen 80 yolcu kapasiteli, 3 bölümden oluşan uçak için önümüzdeki 15 Eylül'de piyango yapılması planlanıyor. - MEXİCO CİTY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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