Meis Adası'na asker çıkaran Yunanistan geri adım attı: O fotoğraflar nöbet değişimiydi
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BBC

Meis Adası'na asker çıkaran Yunanistan geri adım attı: O fotoğraflar nöbet değişimiydi

Yunanistan'ın Kaş'a 2 km uzaklıktaki Meis Adası'na silahlandırılması yasak olmasına rağmen asker çıkaran Yunanistan, geri adım attı. Yunanistan Savunma Bakanlığı, söz konusu fotoğrafların nöbet değişimi sırasında kaydedildiğini açıkladı.

31.08.2020 21:23 | Son Güncelleme: 31.08.2020 21:59

Yunanistan, önceki gün yasak olmasına rağmen Meis Adası'na asker çıkarmıştı. Türkiye tarafından sert tepki gösterilen söz konusu görüntülerle ilgili Yunanistan Savunma Bakanlığı'ndan bir açıklama geldi. Meis Adası'nın silahlandırılmadığı belirtilen açıklamada, "Adada muhafız gücünün nöbet değişiminin yapıldığı" ifade edildi.

"NÖBET DEĞİŞİMİ GEMİ SEFERLERİYLE GERÇEKLEŞTİRİLMEKTEDİR"

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Bu nöbet değişimi Rodos adası üzerinden yapılan alışılagelmiş bir durumdur. Nöbet değişimi Rodos ile Meis arasında yapılan gemi seferleriyle gerçekleştirilmektedir" denildi.

Yunanistan Savunma Bakanlığı yetkilileri daha önce yaptıkları açıklamada, Birleşmiş Milletler Antlaşması'nın 51. maddesine göndermeler yaparak, "bir ülkenin, tehdit altında bulunması halinde gerek kara kıtasını gerekse adalarını koruma hakkı olduğunu" öne sürmüştü.

Aynı yetkililere göre Yunanistan, bundan kaynaklanan haklarını kullanarak, Ege'deki Yunan adalarının savunmasına yönelik her türlü önlemi almakla mükellef. Fransız haber ajansında (AFP) yayımlanan iki fotoğraftan birinde, bir grup Yunan askeri normal sefer yapan feribotlardan çıkarken görülüyordu. Diğer fotoğrafta ise yine aynı feribota başka bir grup Yunan askeri binerken görüntülenmişti.

"DOĞAL GAZ ARAŞTIRMALARINA KARŞI"

Yunanistan, silahlı kuvvetlerinin Ege ve Doğu Akdeniz'de geniş çaplı askeri tatbikatlar yapacağını açıklamıştı. Atina'da hükümet yetkilileri tatbikatların, "Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de ilan edilmemiş ancak Yunan kıta sahanlığı olarak kabul ettiğimiz deniz bölgelerinde doğal gaz araştırmaları yapmasına yanıt olduğunu" söylüyor.

1923 yılında imzalanan Lozan Antlaşması ve 1947 yılında imzalanan Paris Antlaşması'nda Yunanistan'ın Limni, Semadirek ve Doğu Ege Adaları (Midilli, Sakız, Sisam, Nikarya) ile 12 Ada'da (Stompalya, Rodos, Kalki, Skarpanto, Kasas, Piskopis, Misiros, Kalimnos, Leros, Patmos, Lipsos, Sömbeki, İstanköy ve bağlantısı olan adalar ile Meis Adası) kolluk kuvvetleri dışında silahlı kuvvet bulundurmaması ve tahkimat yapmaması hükme bağlanmıştı.

Yunanistan bu adalarda, "sadece muhafız gücü bulundurduğunu ve bu gücün saldırı değil savunma mevzilerinde konuşlandırıldıklarını" belirtiyor.

Meis Adası'na asker çıkaran Yunanistan geri adım attı: O fotoğraflar nöbet değişimiydi

Atina yönetimi ayrıca "1974'teki Kıbrıs Savaşı'ndan sonra Türkiye'nin olası tehdidine karşı Yunan adalarındaki asker sayısının artırıldığına" dikkat çekiyor.

"YENİ BİR KORSANLIK ÖRNEĞİ"

Öte yandan, Meis'in silahlandırıldığı iddiaları üzerine bir açıklama yapan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, yaşananları "yeni bir korsanlık örneği" olarak nitelendirdi. Çelik, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Türkiye'nin kıyılarına silah doğrultmak akılsızlıktır" dedi.

Çelik'in açıklamaları şu şekilde:

"Yunanistan'ın Meis adasını silahlandırma girişimi yeni bir korsanlık örneğidir. Türkiye'nin kıyılarına silah doğrultmak akılsızlıktır. Yunanistan hukuka aykırı bu adımları atarak Ege'de ve Akdeniz'de korsan politikaların temsilcisi olmuştur.

"BU ADIMLARININ NETİCESİ AĞIR BAŞARISIZLIK OLACAKTIR"

Hukuk temelinde diplomasi yoluyla sorunları çözmek yerine, korsan anlaşmalarla diplomasiye sabotaj düzenleyen Yunanistan'dır. Yunanistan'ın bu adımlarının neticesiağır başarısızlık olacaktır.

"TÜRKİYE EN GÜVENİLİR MUHATAPTIR"

Yunanistan hukuk yoluyla sorunları çözmek istiyorsa Türkiye en güvenilir muhataptır. Türkiye ile konuşmakyerine Fransa ile tatbikat yapmayı tercih ediyorsa bunun ne kadar yanlış olduğunu görecektir. Yunanistan her adımına verecek güçlü bir cevabımız olduğunu öğrenecektir."

Meis Adası'na asker çıkaran Yunanistan geri adım attı: O fotoğraflar nöbet değişimiydi
BBC

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Haber Yorumları (1)
SELÇUKLU: Silahsızlandırma demek, bir tek silahın ve askerin bile bulundurulmaması demektir. Bu adalar bizim, ama; bizimkiler gidip sivil yerleşime açmıyor. yunanı 500 km yolculukla asker çıkarıyor, bizimkiler 2 km uzaklıktaki adaya sahip çıkamıyor. Yunanın olmayan mais ve diğer işgal edilen 18 adaya, yunan benim diye, diye toprağımıza çöküyor. 1994 yılındaki kardak kayalığına sahip çıkan bizler, bugün bırakın kayalığı, koca, koca adalarımız sahip çıkamıyoruz. Oruç reis ile sondaja devam edelim, 2004 yılından bu güne kadar işgal edilen adalarımızıda sahiplenelim.
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