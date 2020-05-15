Mehteran takımı ve UltrAslan'dan kan bağışı
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Mehteran takımı ve UltrAslan'dan kan bağışı

Mehteran takımı ve UltrAslan'dan kan bağışı Muş Valiliği Mehteran takımı ve UltrAslan taraftar grubu, Kızılay Kan Bağışı Merkezine kan bağışında bulundu.

Mehteran takımı ve UltrAslan'dan kan bağışı
15.05.2020 22:01 | Son Güncelleme: 15.05.2020 22:03

Mehteran takımı ve UltrAslan'dan kan bağışı

MUŞ - Muş Valiliği Mehteran takımı ve UltrAslan taraftar grubu, Kızılay Kan Bağışı Merkezine kan bağışında bulundu.

Kentte iftar sonrası Atatürk Çocuk Parkı önünde kurulan kan bağışı otobüsüne mehter kıyafetleriyle gelen Mehteran takımı üyeleri ve UltrAslan taraftar grubu, burada form işlemlerini tamamlayarak kan bağışında bulundu. Sosyal mesafe kurallarına uyarak kan bağışında bulunan gönüllüler, korona virüs nedeniyle azalan kan stokuyla ilgili de vatandaşlara örnek oldu.

Kan bağışıyla ilgili olarak gazetecilere açıklamada bulunan Türk Kızılayı Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Cengiz Koç, dünya da olduğu gibi Türkiye'nin de korona virüs etkilerinden çok etkilendiğini söyledi. Korona virüsün ortaya çıkmasıyla birlikte stoklarında yaklaşık 90 bin ünite kan bulunduğunu belirten Koç, "Tabi hem hastalık süreci hem toplumun evde kal çağrısına uyması ve diğer yan etkenlerden dolayı kan stoklarımızda inanılmaz azalma oldu. Bu azalmayla birlikte yapılan çağrılara insanlarımız inanılmaz duyarlılık göstererek bu kampanyanın başarıya ulaşması için, kan stoklarımızın artması için her türlü desteği sağladılar. Türkiye genelinde olduğu gibi kan stoklarımızda hızla bir yükselme yaşandı. Buda bizim toplumsal reaksiyonumuzun bir tepkisi ve karşılığı ve bir aidiyet duygusudur. Bugün Muş'ta da Muş Valiliği Mehteran takımı, UltrAslan, STK'lar, kamu kuruluşları bu kampanyamıza desteklerini sağladılar. Bu duyarlılığı gösteren bütün oluşumlara Genel Başkanımız Dr. Kerem Kınık'ın teşekkürlerini iletiyoruz." dedi.

"Kan acil bir ihtiyaç değil, sürekli bir ihtiyaçtır"

Kanın acil bir ihtiyaç olmadığını ve sürekli bir ihtiyaç olduğunu aktaran Koç, "Binlerce nakil bekleyen, aciliyet gerektiren ameliyatları olan vatandaşımız var. Bu düşüşe geçen kan stoklarımızın çağrıyla birlikte ters orantılı olarak yükselişe geçmesi, hemen hemen o stok seviyesine yaklaşması bizleri fazlasıyla mutlu etmiştir." ifadelerini kullandı.

Kızılay'a kan bağışında bulunan Mehteran takımı başı Cemal Ergin ise korona virüs nedeniyle insanların evden çıkamadığını belirterek, "Kısıtlama devam ediyor. Bizde Muş Valiliği Mehteran takımı olarak bugün insanlık vazifemizi yerine getirmek istedik. Vali beyin izniyle bugün buradayız. Sosyal mesafeye uyarak güvenli bir şekilde kan bağışında bulunduk. Kan acil değil, sürekli bir ihtiyaçtır. Herkesin bu konuda duyarlı olması gerekir. Herkesi kan bağışına davet ediyoruz." diye konuştu.

Mehteran takımı ve UltrAslan'dan kan bağışı

Kaynak: İHA

Manşet

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