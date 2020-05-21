Mehter konseriyle moral buldular
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Mehter konseriyle moral buldular

Mehter konseriyle moral buldular Vatandaşlar mehteran takımını büyük coşkuyla izledi Afyonkarahisar'da mahalleri gezen mehter takımı bu kezde Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesine bağlı Yaylabağı beldesinde moral konseri verdi.

21.05.2020 14:22 | Son Güncelleme: 21.05.2020 14:24

Mehter konseriyle moral buldular

Vatandaşlar mehteran takımını büyük coşkuyla izledi

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'da mahalleri gezen mehter takımı bu kezde Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesine bağlı Yaylabağı beldesinde moral konseri verdi.

Afyonkarahisar Belediyesi milli ve manevi duyguların en üst seviyeye çıktığı Ramazan ayında, mehteran takımının gösterileriyle gönülleri fethetmeye devam etti. Belediye Başkanı Mehmet Zeybek'in talimatıyla Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü koordinesinde Ramazan ayı boyunca konser veren mehteran takımı Yaylabağı halkına da konser verdi. Covid-19 tedbirleri dolayısıyla evinden çıkamayan vatandaşlara moral vermek amacıyla düzenlenen konser Yaylabağı halkından büyük ilgi gördü.

Marşları duyan vatandaşların bazıları evlerinin balkonlarından, bazıları da sokakta yanlarından geçerken mehteran ekibini alkışladı. Bazı vatandaşlar ise cep telefonuyla fotoğraf ve video çekti. Düzenlenen etkinlikte konuşan Yaylabağı Belediye Başkanı Niyazi Akgedik; "Öncelikle Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek'e Başkanımıza Mehteran takımı için çok belde halkım adına ve kendi adıma teşekkür ederim. Yaylabağı halkımıza güzel bir hediye oldu" dedi.

Mehter konseriyle moral buldular

Kaynak: İHA

Manşet

Haberler

Son Dakika: Türkiye'den darbeci Hafter'in küstah tehditlerine cevap: Meşru hedef olarak görürüz Haber
Son Dakika: Türkiye'den darbeci Hafter'in küstah tehditlerine cevap: Meşru hedef olarak görürüz
Karantinayı ihlal eden belediye başkanı, yakalanınca tabuta girip ölü taklidi yaptı Haber
Karantinayı ihlal eden belediye başkanı, yakalanınca tabuta girip ölü taklidi yaptı
Hastanenin ilgilenmediği korona hastası, tuz ruhu içip kendini astı Haber
Hastanenin ilgilenmediği korona hastası, tuz ruhu içip kendini astı
Karantinada spor yapan Onur Tuna, kaslı vücudunu sergiledi Haber
Karantinada spor yapan Onur Tuna, kaslı vücudunu sergiledi
Boğaz'da şaşkına çeviren görüntü! Denizin yüzeyi komple balıkla kaplandı Haber
Boğaz'da şaşkına çeviren görüntü! Denizin yüzeyi komple balıkla kaplandı
Canlı yayında Perinçek'in gözlerinin içine bakarak Öcalan'la çekilen fotoğraflarını gösterdi Haber
Canlı yayında Perinçek'in gözlerinin içine bakarak Öcalan'la çekilen fotoğraflarını gösterdi
Begüm Öner, eşiyle öpüştüğü videoyu paylaştığı için kendisini eleştiren kadın takipçisini ifşa etti
Begüm Öner, eşiyle öpüştüğü videoyu paylaştığı için kendisini eleştiren kadın takipçisini ifşa etti
Emniyet kemeri sayesinde takla atan araçtan burnu bile kanamadan kurtuldu
Emniyet kemeri sayesinde takla atan araçtan burnu bile kanamadan kurtuldu
Frederic Kanoute, 700 yıldır cami olmayan Sevilla şehrine cami yaptırmak için 1 milyon dolar bağış topladı
Frederic Kanoute, 700 yıldır cami olmayan Sevilla şehrine cami yaptırmak için 1 milyon dolar bağış topladı
Adana Kuyumcular Odası Başkanı Başman: Altının gramı 430 lirayı bulabilir
Adana Kuyumcular Odası Başkanı Başman: Altının gramı 430 lirayı bulabilir
Darbeci Hafter'den küstah tehdit: Türklere, Libya tarihinin en büyük hava harekatını başlatıyoruz
Darbeci Hafter'den küstah tehdit: Türklere, Libya tarihinin en büyük hava harekatını başlatıyoruz
'Normalleşme başladı, yakın zamanda maskeyi de atarım' diye düşünenleri üzecek haber
"Normalleşme başladı, yakın zamanda maskeyi de atarım" diye düşünenleri üzecek haber
Açık havada İstanbul'dan Uludağ'ı görmek mümkün
Açık havada İstanbul'dan Uludağ'ı görmek mümkün
Son Dakika: Merkez Bankası, piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı
Son Dakika: Merkez Bankası, piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı
Beşiktaş, yaptığı paylaşım nedeniyle Bursaspor'dan gönderilen Yiğit Şengil'i antrenmana davet etti
Beşiktaş, yaptığı paylaşım nedeniyle Bursaspor'dan gönderilen Yiğit Şengil'i antrenmana davet etti
Jırki aşiretinin lideri Mehmet Adıyaman vefat etti
Jırki aşiretinin lideri Mehmet Adıyaman vefat etti
Husumetli 3 kişi, kadın çağırdıkları günlük kiralık dairede karşılaşınca silahlar konuştu
Husumetli 3 kişi, kadın çağırdıkları günlük kiralık dairede karşılaşınca silahlar konuştu
TFF, 18 kulüple liglerin 12 Haziran'da başlaması konusunda anlaşma sağladı
TFF, 18 kulüple liglerin 12 Haziran'da başlaması konusunda anlaşma sağladı
Dereköy Sınır Kapısı giriş ve çıkışlara açıldı
Dereköy Sınır Kapısı giriş ve çıkışlara açıldı
Pentagon'dan sızdırılan koronavirüs raporu Beyaz Saray ile çelişti! Aşı için iki farklı tarih verildi
Pentagon'dan sızdırılan koronavirüs raporu Beyaz Saray ile çelişti! Aşı için iki farklı tarih verildi
Kasımpaşa'da koronavirüse yakalanan 2 oyuncu da dahil olmak üzere yeni testlerin sonuçları negatif çıktı
Kasımpaşa'da koronavirüse yakalanan 2 oyuncu da dahil olmak üzere yeni testlerin sonuçları negatif çıktı
UEFA Başkanı Ceferin: Avrupa kupalarını ağustos ayının sonuna kadar tamamlamayı planlıyoruz
UEFA Başkanı Ceferin: Avrupa kupalarını ağustos ayının sonuna kadar tamamlamayı planlıyoruz
Maske yasağını delen kadın, bekçiye direndi polis ceza keserken ağladı
Maske yasağını delen kadın, bekçiye direndi polis ceza keserken ağladı
Muhammed Salah maskesi takıp mağazayı soymak isteyen 4 hırsız kıskıvrak yakalandı
Muhammed Salah maskesi takıp mağazayı soymak isteyen 4 hırsız kıskıvrak yakalandı
Diyanet'ten bayram namazı açıklaması: Koronavirüs sebebiyle camilerde bayram namazı kılınmayacak
Diyanet'ten bayram namazı açıklaması: Koronavirüs sebebiyle camilerde bayram namazı kılınmayacak
Tedbirlere uyulmayan Van, ikinci koronavirüs dalgası için sinyal veriyor
Tedbirlere uyulmayan Van, ikinci koronavirüs dalgası için sinyal veriyor
Gökhan Özoğuz, 19 Mayıs ile 23 Nisan'ı karıştıran Arda Turan'ı tiye aldı
Gökhan Özoğuz, 19 Mayıs ile 23 Nisan'ı karıştıran Arda Turan'ı tiye aldı
Haziran'da 65 yaş üstü ve kronik hastalar için sokağa çıkma yasağı kısmen devam edebilir
Haziran'da 65 yaş üstü ve kronik hastalar için sokağa çıkma yasağı kısmen devam edebilir
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Yeni vakalar 6 haftada 100'ün altına düşebilir
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Yeni vakalar 6 haftada 100'ün altına düşebilir
Alkollü şahıs, yoldan geçen genci elindeki cam parçası ile rehin aldı! Sebebi yasak aşk çıktı
Alkollü şahıs, yoldan geçen genci elindeki cam parçası ile rehin aldı! Sebebi yasak aşk çıktı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Devlet Bahçeli Fahrettin Koca Mustafa Destici Bekir Pakdemirli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Sinan Özen Onur Saylak Acun Ilıcalı Yılmaz Erdoğan
Spor Can Bartu Kenan Sofuoğlu Ivan Obradovic Robert Prosinecki Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Kadın Bakan Futbol Haziran
Şu an buradasınız: Mehter konseriyle moral buldular - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.5.2020 14:24:53. #1.14#
title