Mehmetçik'ten Kosova'daki hastaneye yardım eli Mehmetçik'ten Kosova'daki hastaneye yardım eliEnis TABAK, Prizren (DHA) ? Kosova'da 1999 yılından bu yana KFOR barış gücü bünyesi altında görev yapan Türk askeri Kosova halkının yanında olmaya devam ediyor.

Mehmetçik'ten Kosova'daki hastaneye yardım eli

Enis TABAK, Prizren (DHA) ? Kosova'da 1999 yılından bu yana KFOR barış gücü bünyesi altında görev yapan Türk askeri Kosova halkının yanında olmaya devam ediyor. Prizren'de görev yapan Türk askeri, Aile Sağlık Merkezi Jinekoloji Bölümü'nü yeniledi.

Kosova'da 1999 yılından bu yana KFOR barış gücü bünyesi altında görev yapan Türk askeri Kosova halkının yanında olmaya devam ediyor. Kosova'nın Istok şehrindeki Istok Aile Sağlık Merkezi Jinekoloji Bölümü Kosova'daki KFOR barış gücü bünyesi altında görev yapan Türk askeri tarafından yenileyenerek hizmete kazandırıldı. Istok'taki açılış törenine, Kosova Bölgesel Kalkınma Bakanı Enis Kervan, T.C Kosova Büyükelçisi Çağrı Sakar, Kosova Türk Temsil Heyeti Başkanı Albay Savaş Yanar'ın yanı sıra çok sayıda davetli katıldı. Koronavirüs salgını nedeniyle faaliyetlerine ara verilmek zorunda kalındığını söyleyen Albay Yanar, Türk askeri olarak her zaman Kosova halkının yanında olacaklarını söyledi. Büyükelçi Çağrı Sakar da dost ve kardeş ülke Kosova'nın her zaman Türkiye Cumhuriyeti olarak yanlarında olacaklarını söyledi. Konuşmaların ardından Aile Sağlık Merkezi Jinekoloji Bölümü'nün açılış kurdelesi kesildi.

Kaynak: DHA