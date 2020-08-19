Mehmet Yalçınkaya kimdir? Mehmet Yalçınkaya nereli, kaç yaşında? Mehmet Yalçınkaya eşi, kızı
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Mehmet Yalçınkaya kimdir? Mehmet Yalçınkaya nereli, kaç yaşında? Mehmet Yalçınkaya eşi, kızı

MasterChef Türkiye yarışmasında jüri olarak yer alan Mehmet Yalçınkaya, Bolu'da doğdu. Dünyanın birçok yerinde mutfaklarda görev aldı. İstanbul Yemek Akademisi'nde eğitim alan Yalçınkaya, Fusion Mutfak'ı uygulayan ilk isim oldu. Mehmet Yalçınkaya hayatı haberimizde.

Mehmet Yalçınkaya kimdir? Mehmet Yalçınkaya nereli, kaç yaşında? Mehmet Yalçınkaya eşi, kızı
19.08.2020 23:45 | Son Güncelleme: 19.08.2020 23:49

Mehmet Yalçınkaya, Dünya Aşçılar Olimpiyatlarında ikincilik elde etti. Amerika'nın ünlü gurme dergisi "Culınary" de Trend Chef olarak biyografisi yer aldı. Almanya'da katıldığı olimpiyatlar da bronz madalya kazandı. Mehmet Yalçınkaya biyografisi...

MEHMET YALÇINKAYA KİMDİR?

Yalçınkaya, 1974'te Bolu'da dünyaya geldi. Fransa, İtalya, Katar, Almanya ve Yunanistan gibi dünyanın farklı yerlerinde Gastronomi ve Mutfak Koordinatörlüğü yaptı. Türkiye'de de Bodrum ve İstanbul'da birçok otel ve Restoranın mutfak şefliğini yaptı.

Mehmet Yalçınkaya, 1988'de orta öğrenimini bitirdiği gibi başlamış olduğu mesleki kariyerinde Türkiye'nin üst düzey tesislerinde görev aldı. 2004 yılında İstanbul Yemek Akademisi'nde de insan anatomisi ve sindirim sistemi üzerine eğitim aldı. 2005 yılında Amerika'nın ünlü gurme dergisi "Culınary" de Trend Chef olarak biyografisi ve spesiyalleri yayınlandı. 2007 yılında aynı derginin internet sitesinde spesiyalleri biyografisi yayınlandı. Almanya'nın Erfurt şehrinde, dört yılda bir yapılan 2008 'Ika Olimpiyade Der Köche A' kategorisinde bronz madalya alarak dünya üçüncüsü oldu.

Mehmet Yalçınkaya kimdir? Mehmet Yalçınkaya nereli, kaç yaşında? Mehmet Yalçınkaya eşi, kızı

Türk mutfağı ile ilgili çeşitli fuar, festival ve yarışmalarda madalya, şilt ve sertifikalar kazandı. Halen uluslararası yemek yarışmalarında ülkemizi temsil etmektedir. Farklı tatların buluşması olan "Fusion Mutfak" akımını yapmış olduğu çalışmalar sonucu Türkiye'de ilk uygulayan cheflerden biridir.

Yalçınkaya, 2007 yılında Türkiye'de ilk olarak Banquet servislerinde minimalist ve butik bir çalışma olan kişiye özel servis konseptini geliştirdi. 2008 yılında, Euroturkchefs Culinary Team adlı takımı kurdu. Uluslararası yarışmalarda yarışan takımın kaptanlığını yaptı. 2009 yılında özel bir istekle Katar Başbakanlığı Konutları ve özel yatla (Al Mırgab) dünya turuna çıktı. Burada yaptığı çalışmalarda 1 Mıchelın yıldızlı Chef olan Fransız Carlos Marshal ile Katar Başbakanlığı bünyesindeki konutlarda İtalya ve Fransa'da çalışmalarda bulundu. 2010 yılında Heds Grup/Türkiye Cumhuriyeti Turizm Bakanlığı bünyesinde gastronomi workshopları gerçekleştirmiş aynı zamanda Berlin Film Festivali, Grune Woche I.T.B Turizm Fuarı dahil bir çok Internationel organizasyonun gala yemeklerini verdi.

Mehmet Yalçınkaya kimdir? Mehmet Yalçınkaya nereli, kaç yaşında? Mehmet Yalçınkaya eşi, kızı

2012 yılında Türkiye Aşçılar Federasyonu Turculina Team Direktörü olarak Dünya Aşçılar Olimpiyatlarında dünya ikincisi oldu. TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye adlı yarışma programında Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu ile birlikte jüri üyeliği yapıyor.

Mehmet Yalçınkaya kimdir? Mehmet Yalçınkaya nereli, kaç yaşında? Mehmet Yalçınkaya eşi, kızı

Mehmet Yalçınkaya evli ve Sude adında bir kızı bulunuyor.

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