Mehmet Yağmur kimdir? Mehmet Yağmur nereli, kaç yaşında? Mehmet Yağmur filmleri
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Mehmet Yağmur kimdir? Mehmet Yağmur nereli, kaç yaşında? Mehmet Yağmur filmleri

05.10.2020 09:57 | Son Güncelleme: 05.10.2020 10:02
Mehmet Yağmur kimdir? Mehmet Yağmur nereli, kaç yaşında? Mehmet Yağmur filmleri

Türk sinemasının başarılı oyuncularından Mehmet Yağmur, covid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi. Yağmur, Malatya'da yaşamını sürdürdüğü sırada İstanbul'a gitmeye karar verdi ve ilk olarak seyyar satıcılık yapmaya başladı. Oyuncu Mehmet Yağmur hayatı, biyografisi...

Mehmet Yağmur, İstanbul'un ilk yıllarında Yeşilçam Sokağı'nda tanıştığı kişi araclığı ile setlerde ışıkçılık yapmaya başladı. 1970 yılında ise oyuncu olarak kamera karşısına geçti. 'Bin Yıllık Yol' filmi ile başlayan kariyeri zamanla ilerledi. Mehmet Yağmur kaç yaşında vefat etti?

MEHMET YAĞMUR KİMDİR?

Yağmur, 1959'da henüz 17 yaşındayken Malatya'dan trenle İstanbul'a gitti. İlk günlerinde parklarda kalan Mehmet Yağmur, Kapalıçarşı'da seyyar satıcılık yaparak kalem, tarak, defter satmaya başladı. Zabıta ile ettiği kavga etmesi sonrası Kapalıçarşı'dan kaçarak Yeşilçam Sokağı'na gitti. Orada tanıştığı kişinin aracılığıyla film setlerinde ışıkçılık yapmaya başlayan Yağmur, 1970'te oyuncu olarak kamera karşısına geçti.

'Bin Yıllık Yol' adlı sinema filmindeki kavga sahnelerinde rol alacak oyuncunun sete gelmemesi üzerine yönetmen Yılmaz Duru'nun ısrarıyla filme dahil oldu ve 2000'e kadar 110 filmde kötü adam karakterini canlandırdı. 2019 yılında Malatya Uluslararası Film Festivali'nde 'Sinemanın Olmazsa Olmazları' ödülüne layık görüldü. Yağmur, 4 Ekim 2020 tarihine Malatya'da Kovid - 19'a yakalanarak 78 yaşındaki hayatını kaybetti.

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