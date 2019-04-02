Mehmet Vecdi Kahraman Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde AK Parti Mardin büyükşehir belediye başkan adayı Mehmet Vecdi Kahraman oldu. AK Parti adayı Mehmet Vecdi Kahraman, Mardin büyükşehir belediye başkanlığı yarışında yüzde kaç oy aldı? Mardin büyükşehir belediyesini hangi aday kazandı? 31 Mart yerel seçimlerine büyük bir özveriyle hazırlanan AK Parti Mardin büyükşehir belediye başkan adayı Mehmet Vecdi Kahraman ile ilgili seçim sonuçları ve Mardin büyükşehir belediyesi aday yarışı bilgilerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Seçime AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, Vatan Partisi, SP, TKP, BBP, DP, HDP, BTP ve DSP olmak üzere 12 parti katıldı. AK Parti Mardin büyükşehir belediye başkan adayı Mehmet Vecdi Kahraman oldu. Seçim sonuçlarının açıklanması ile birlikte Mardin büyükşehir belediyesini kim kazandı? sorusu merak konusu oldu. Mardin aday yarışı ve Mardin seçim sonuçlarını merak ediyorsanız doğru adrestesiniz. İşte detaylar…

Mardin Seçim Bilgileri

Mardin büyükşehir belediyesi için toplam sandık sayısının 1.837 olduğu belirlendi.

Mardin büyükşehir belediyesi için açılan sandık sayısının ise 1.837 olduğu da netleşen bilgiler arasında.

Mardin büyükşehir belediyesi için katılım oranının ise % 80,62 ile kayıtlara geçtiği görülüyor

Mardin büyükşehir toplam seçmen sayısının ise 484.657 olduğu belirlendi.

Mardin büyükşehir belediyesi seçimi için oy kullanan toplam seçmen sayısının ise 390.707 adet olduğu da yine netlik kazanan bilgiler olarak karşımıza çıkıyor.

AK Parti Mardin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Vecdi Kahraman Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde AK Parti Mardin büyükşehir belediye başkan adayı olarak gösterilen Mehmet Vecdi Kahraman, Mardin yarışında % 38,53 oranında aldığı oy ile 2'nci oldu. Cumhur İttifakı ittifakı adayı Mehmet Vecdi Kahraman toplamda 143.060 adet oy sayısına ulaştı.

Mehmet Vecdi Kahraman Kimdir?

Mehmet Vejdi Kahraman, 1962'de Mardin'de doğdu. İlk ve orta öğrenimini Mardin'de tamamladı.

Mardin'de mesleki oda ve birliklerde aktif olarak çalıştı. 2011'de Mardin AK Parti Milletvekili Aday Adayı ve 2014 yerel seçimlerde Mardin AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan Adayı oldu.

Mehmet Vejdi Kahraman evli ve 5 çocuk babasıdır.

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AK Parti Mardin büyükşehir belediyesi için yarışa giren diğer adayların da aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.