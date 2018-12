Mehmet Soysal, Dünya Yayın Ceo'ları Arasına Girdi

İstanbul DHA - MERKEZİ Paris ve Frankfurt'ta bulunan Dünya Gazeteler ve Haber Yayıncıları Birliği (WAN-IFRA) geçen yıl kurduğu ve sadece Avrupa Birliği üye ülkelerin büyük medya gruplarının CEO'larının bir araya gelip önemli sorunları tartışıp kararlar alabileceği Nationals Club'a, Demirören Medya Grubu Başkanı ve Hürriyet Gazetesi İcra Kurulu Başkanı Mehmet Soysal 15'inci üye olarak davet edildi.

TOPLANTI ŞUBAT'TA

Soysal ile birlikte sayıları 15'i bulan WAN-IFRA üyeleri, yılda üç kez gruplardan birinin merkezinde toplanıp gündemde bulunan konuları görüşme ve alınan kararları kendi grubunda da tartışma imkanına sahip oluyor. WAN-IFRA'dan yapılan açıklamada, eskiden beri Türkiye'nin Avrupa Birliği üyesi olmamasına rağmen, bu birliğin bir parçası olarak görüldüğü vurgulanarak Mehmet Soysal'ın da bu nedenle davet edildiği dile getirildi. Nationals Club'un 2019 yılındaki ilk toplantısı 21-22 Şubat'ta İsviçre'nin Zürich kentinde yapılacak.

Dünya yazılı medyalarının en büyük çatı kuruluşu olan WAN-IFRA'nın Paris ve Frankfurt merkezlerinin dışında, Asya-Pasifik bölgesi için Singapur, Güney Asya için Chennai (Hindistan) ve Orta ve Güney Amerika için Mexico City'de temsilcilikleri bulunuyor. 120 ülkeden 3 bini aşkın yayın kuruluşu ve gazete sahibi birliklerinin temsil edildiği WAN-IFRA, 1948'de Paris'te kurulmuş ve basın özgürlüğü için her yıl verilen "Altın Kalem" ödülü ilk defa merhum gazeteci Ahmet Emin Yalman'a verilmişti. Mehmet Soysal, böylece 14 üyeli Nationals Club'ın 15'inci üyesi olarak 2019 Şubat ayında Zürih'teki toplantıya katılacak.

LİSTEDE KİMLER VAR?

RCS Media Group Genel Direktörü Alessandro Bompieri, Impresa CEO'su Francisco Pedro Balsemao, Le Figaro Group CEO'su Jean-Luc Breysse, Axel Springer Dijital Medya Direktörü Dr Stephanie Caspar, Guardian Stratejiden Sorumlu Yöneticisi James Down, Schibsted Medya CEO'su Raoul Grünthal, The Irish Times Yöneticisi Liam Kavanagh, Styria Medienhous Wien/Die Presse CEO'su Mag. Herwig Langanger, Vocento Kıdemli Yöneticisi Luis Enrique Nistal, JP/Politikens His CEO'su Stig Kirk Orskov, Amedia CEO'su Are Stokstad, Ringier Schwiez COO'su Alexander Theobald, SVP Alma Media CEO ve Başkanı Kai Tellane, NRC Yayın Yönetmeni Peter Vandermeersch.