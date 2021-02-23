Mehmet Siyam Kesimoğlu kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği nedir?

31 Mart 2019 yerel seçimlerinde Kırklareli Belediye Başkanı seçilmiş, 8 Nisan 2019'da mazbatasını almıştır. Mehmet Siyam Kesimoğlu kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği nedir? Mehmet Siyam Kesimoğlu hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

MEHMET SİYAM KESİMOĞLU KİMDİR?

Mehmet Siyam Kesimoğlu, (d. 7 Mart 1960, Vize, Kırklareli), Türk siyasetçi. 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde Kırklareli Belediye Başkanı seçilmiş, 8 Nisan 2019'da mazbatasını almıştır.

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi 1983 yılı mezunudur. Turizm Bakanlığı Bakan Müşavirliği, Özel Sektörde Genel Koordinatörlük, Mülkiyeliler Birliği Genel Başkanlığı, Mülkiyeliler Birliği Vakfı Başkanlığı, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Vakfı 2. Başkanlığı, Kırklareli Kültür ve Dayanışma Derneği Genel Başkanlığı, TBMM XXII.ve XXIV. dönem Kırklareli milletvekilliği, XXII. Dönem Türkiye Estonya Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanlığı yapmıştır. Sibel Kesimoğlu ile evlidir ve Nevzat Burak Kesimoğlu'nun babasıdır.

30 Mart 2014 Mahalli İdareler Genel Seçimleri sonucu Kırklareli Belediye Başkanı seçilmiştir. 2019 yerel seçimleri öncesinde CHP'den istifa etti. 14 Şubat 2019 günü 31 Mart seçimlerinde bağımsız aday olduğunu ilan etti. Bağımsız olarak girdiği 2019 yerel seçimlerinde %37,48 oy alarak Kırklareli Belediye Başkanı seçilmiştir.