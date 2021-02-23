Mehmet Siyam Kesimoğlu kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği nedir?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Mehmet Siyam Kesimoğlu kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği nedir?

23.02.2021 12:37 | Son Güncelleme: 23.02.2021 12:41
Mehmet Siyam Kesimoğlu kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği nedir?

31 Mart 2019 yerel seçimlerinde Kırklareli Belediye Başkanı seçilmiş, 8 Nisan 2019'da mazbatasını almıştır. Mehmet Siyam Kesimoğlu kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği nedir? Mehmet Siyam Kesimoğlu hayatı ve biyografisi nedir?

31 Mart 2019 yerel seçimlerinde Kırklareli Belediye Başkanı seçilmiş, 8 Nisan 2019'da mazbatasını almıştır. Mehmet Siyam Kesimoğlu kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği nedir? Mehmet Siyam Kesimoğlu hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

MEHMET SİYAM KESİMOĞLU KİMDİR?

Mehmet Siyam Kesimoğlu, (d. 7 Mart 1960, Vize, Kırklareli), Türk siyasetçi. 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde Kırklareli Belediye Başkanı seçilmiş, 8 Nisan 2019'da mazbatasını almıştır.

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi 1983 yılı mezunudur. Turizm Bakanlığı Bakan Müşavirliği, Özel Sektörde Genel Koordinatörlük, Mülkiyeliler Birliği Genel Başkanlığı, Mülkiyeliler Birliği Vakfı Başkanlığı, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Vakfı 2. Başkanlığı, Kırklareli Kültür ve Dayanışma Derneği Genel Başkanlığı, TBMM XXII.ve XXIV. dönem Kırklareli milletvekilliği, XXII. Dönem Türkiye Estonya Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanlığı yapmıştır. Sibel Kesimoğlu ile evlidir ve Nevzat Burak Kesimoğlu'nun babasıdır.

30 Mart 2014 Mahalli İdareler Genel Seçimleri sonucu Kırklareli Belediye Başkanı seçilmiştir. 2019 yerel seçimleri öncesinde CHP'den istifa etti. 14 Şubat 2019 günü 31 Mart seçimlerinde bağımsız aday olduğunu ilan etti. Bağımsız olarak girdiği 2019 yerel seçimlerinde %37,48 oy alarak Kırklareli Belediye Başkanı seçilmiştir.

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hadise Ömer Çelik Kadir Topbaş Devlet Bahçeli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Oğuzhan Koç İrem Derici Aleyna Tilki Serenay Sarıkaya
Spor Ersun Yanal Hakan Kutlu Hüseyin Göçek Abdullah Avcı İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Mart İzmir Göztepe Otomobil
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Mehmet Siyam Kesimoğlu kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği nedir? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.2.2021 12:41:36. #1.15#
title