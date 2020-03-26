Mehmet Öz tavsiyeleri nelerdir? Dr. Mehmet Öz'ün koronavirüs tavsiyeleri neler? Mehmet Öz corona virüs için hangi önerilerde bulundu? Korunma yolları! ABD'de yaşayan dünyaca ünlü Türk doktor Mehmet Öz, koronavirüs ile ilgili yürüttüü faaliyetler ve yaptığı açıklamalar ile gündeme geliyor. Özllikle corona virüsten korunmak için verdiği tavsiyeler sosyal meyada gündem.

Dünyaca ünlü Türk doktor Mehmet Öz'ün koronavirüs tavsiyeleri herkes tarafından merak ediliyor. Corona virüs salgını ile ilgili yaptığı açıklamalar ile gündeme gelen Dr. Mehmet Öz, verdiği tavsiyeler ile insanlara koronavirüse karşı yardımcı olmayan çalışıyor. Verdiği 8 maddelik yapılacaklar ve tavsiye listesi ile açıklamalarda bulundu. İşten tavsiyeler ve ünlü doktoron açıklamaları.

DR. MEHMET ÖZ'ÜN AÇIKLAMASI

Dr. Mehmet Öz: "Bu virüsten kaçış yok arkadaşlar. İstisnasız hepimiz yakalanacağız. Ama ne kadar geç yakalanırsak o kadar iyi" diyen Öz, "Aşısı bulunsa bile mutasyona her uğradığında aşı işlevini kaybedecek. Grip aşıları da öyledir. Sizi sadece geçmiş senelerin grip virüslerinden korur. Yenilerinden değil. Yani tam koruma sağlamaz. Tam koruma her zaman için bağışıklık sisteminizdir" dedi.

DR. MEHMET ÖZ'DEN 8 MADDELİK KORONAVİRÜS TAVSİYESİ

Mehmet Öz, son olarak Kovid-19'dan korunmak için 8 maddelik bir tavsiye listesi verdi. İşte o liste:

1 - Kendinizi karantinaya alın. Virüsle en geç temas edenler en şanslıları olacak.

2 - Hijyen. Olabildiğince temizliğe dikkat edin.

3 - Meyve sebze yiyin.

4 - Bağışıklığa iyi gelen sarımsak, kefir, yoğurt gibi besinler tüketin.

5 - Bağışıklığa çok iyi gelen besin takviyeleri ve vitaminler alın. Örnek: Beta glukanlar, C vitamini, çinko, kara mürver ekstresi vb.

6 - Hareket edin ve evinizde spor yapın.

7 - Sigarayı bırakın.

8 - Bol su için.