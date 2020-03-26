Mehmet Öz tavsiyeleri nelerdir? Dr. Mehmet Öz'ün koronavirüs tavsiyeleri neler? Mehmet Öz corona virüs için hangi önerilerde bulundu? Korunma yolları!
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
FLASH HABER: Koronavirüs salgınında son durum ne? İşte ülke ülke tüm vakalar
Haberler ›› Gündem ›› Mehmet Öz tavsiyeleri nelerdir? Dr. Mehmet Öz'ün koronavirüs tavsiyeleri neler? Mehmet Öz corona virüs için hangi önerilerde bulundu? Korunma yolları! - Haber
Koronavirüs, Mehmet Öz, Güncel

Mehmet Öz tavsiyeleri nelerdir? Dr. Mehmet Öz'ün koronavirüs tavsiyeleri neler? Mehmet Öz corona virüs için hangi önerilerde bulundu? Korunma yolları!

ABD'de yaşayan dünyaca ünlü Türk doktor Mehmet Öz, koronavirüs ile ilgili yürüttüü faaliyetler ve yaptığı açıklamalar ile gündeme geliyor. Özllikle corona virüsten korunmak için verdiği tavsiyeler sosyal meyada gündem.

26.03.2020 10:44 | Son Güncelleme: 26.03.2020 11:22
Mehmet Öz tavsiyeleri nelerdir? Dr. Mehmet Öz'ün koronavirüs tavsiyeleri neler? Mehmet Öz corona virüs için hangi önerilerde bulundu? Korunma yolları!

Dünyaca ünlü Türk doktor Mehmet Öz'ün koronavirüs tavsiyeleri herkes tarafından merak ediliyor. Corona virüs salgını ile ilgili yaptığı açıklamalar ile gündeme gelen Dr. Mehmet Öz, verdiği tavsiyeler ile insanlara koronavirüse karşı yardımcı olmayan çalışıyor. Verdiği 8 maddelik yapılacaklar ve tavsiye listesi ile açıklamalarda bulundu. İşten tavsiyeler ve ünlü doktoron açıklamaları.

DR. MEHMET ÖZ'ÜN AÇIKLAMASI

Dr. Mehmet Öz: "Bu virüsten kaçış yok arkadaşlar. İstisnasız hepimiz yakalanacağız. Ama ne kadar geç yakalanırsak o kadar iyi" diyen Öz, "Aşısı bulunsa bile mutasyona her uğradığında aşı işlevini kaybedecek. Grip aşıları da öyledir. Sizi sadece geçmiş senelerin grip virüslerinden korur. Yenilerinden değil. Yani tam koruma sağlamaz. Tam koruma her zaman için bağışıklık sisteminizdir" dedi.

DR. MEHMET ÖZ'DEN 8 MADDELİK KORONAVİRÜS TAVSİYESİ

Mehmet Öz, son olarak Kovid-19'dan korunmak için 8 maddelik bir tavsiye listesi verdi. İşte o liste:

1 - Kendinizi karantinaya alın. Virüsle en geç temas edenler en şanslıları olacak.

2 - Hijyen. Olabildiğince temizliğe dikkat edin.

3 - Meyve sebze yiyin.

4 - Bağışıklığa iyi gelen sarımsak, kefir, yoğurt gibi besinler tüketin.

5 - Bağışıklığa çok iyi gelen besin takviyeleri ve vitaminler alın. Örnek: Beta glukanlar, C vitamini, çinko, kara mürver ekstresi vb.

6 - Hareket edin ve evinizde spor yapın.

7 - Sigarayı bırakın.

8 - Bol su için.

umut.guner@haberler.com - Umut Güner
Umut Güner
umut.guner@haberler.com

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Bir kentimiz için 'Evde tutamıyoruz' deyip uyardı: Yasak mı getirelim? Haber
Bir kentimiz için "Evde tutamıyoruz" deyip uyardı: Yasak mı getirelim?
Koronaya meydan okuyor! Türkiye'nin dört bir yanından sipariş yağıyor Haber
Koronaya meydan okuyor! Türkiye'nin dört bir yanından sipariş yağıyor
Terim'in doktorundan çarpıcı sözler! Virüsü bulaştıranı işaret etti Haber
Terim'in doktorundan çarpıcı sözler! Virüsü bulaştıranı işaret etti
Korkutan koronavirüs tablosu! Türkiye'deki vaka sayısı İtalya ve İspanya'dan hızlı artıyor Haber
Korkutan koronavirüs tablosu! Türkiye'deki vaka sayısı İtalya ve İspanya'dan hızlı artıyor
Mali'nin köpük banyosu yapan kızı, cesur küvet pozlarını paylaştı Haber
Mali'nin köpük banyosu yapan kızı, cesur küvet pozlarını paylaştı
Af yasasının detayları belli oldu! Erdoğan'ın tavrı çok net, 4 suçun affı olmayacak Haber
Af yasasının detayları belli oldu! Erdoğan'ın tavrı çok net, 4 suçun affı olmayacak
Melis Eczanesi'nde koronavirüs kaynaklı ikinci ölüm gerçekleşti
Melis Eczanesi'nde koronavirüs kaynaklı ikinci ölüm gerçekleşti
Erdoğan, koronavirüs salgınına ömür biçti: İyi izalosyonla 2-3 hafta içinde kırılır
Erdoğan, koronavirüs salgınına ömür biçti: İyi izalosyonla 2-3 hafta içinde kırılır
Devler Ligi finalinde sahaya giren fenomen, karantinada çıplak poz verdi
Devler Ligi finalinde sahaya giren fenomen, karantinada çıplak poz verdi
Bilim Kurulu Üyesi Ünal: Tedbirler iyi olmak kaydıyla haziran başında rahatlama olabilir
Bilim Kurulu Üyesi Ünal: Tedbirler iyi olmak kaydıyla haziran başında rahatlama olabilir
Korona salgını Türkiye'nin mobilya ihracatına 1 milyar dolarlık katkı sağlayabilir
Korona salgını Türkiye'nin mobilya ihracatına 1 milyar dolarlık katkı sağlayabilir
Koronadan ölen Dilek'in sosyal medya paylaşımları, virüsün etkisini gözler önüne serdi
Koronadan ölen Dilek'in sosyal medya paylaşımları, virüsün etkisini gözler önüne serdi
Rapor verilip evine gönderilen koronavirüs şüphelisini, ekipler yoldan çevirdi
Rapor verilip evine gönderilen koronavirüs şüphelisini, ekipler yoldan çevirdi
Üsküdar'da bariyerlerin arkasında balık tutmak isteyen vatandaşı zabıta yakaladı
Üsküdar'da bariyerlerin arkasında balık tutmak isteyen vatandaşı zabıta yakaladı
Aytaç Yalman'ın doktoru ve koruması koronavirüse yakalandı
Aytaç Yalman'ın doktoru ve koruması koronavirüse yakalandı
Sağlık durumu merak edilen Kraliçe Elizabeth'in Başbakan'la görüştüğü anlar yayınlandı
Sağlık durumu merak edilen Kraliçe Elizabeth'in Başbakan'la görüştüğü anlar yayınlandı
Koronavirüse karşı alınan kararlara uyulmuyor! İstanbul'da halk semt pazarına akın etti
Koronavirüse karşı alınan kararlara uyulmuyor! İstanbul'da halk semt pazarına akın etti
Son Dakika: İstanbul'da, Üsküdar Belediyesi kendi sınırları içinde balık tutmayı yasakladı
Son Dakika: İstanbul'da, Üsküdar Belediyesi kendi sınırları içinde balık tutmayı yasakladı
Son Dakika: 32 bin sağlık personeli alımı için başvuru tarihleri belli oldu
Son Dakika: 32 bin sağlık personeli alımı için başvuru tarihleri belli oldu
Eski CHP'li vekilin 33 yaşındaki yeğeni koronavirüsten hayatını kaybetti
Eski CHP'li vekilin 33 yaşındaki yeğeni koronavirüsten hayatını kaybetti
Fenerbahçe'de futbolcular, teknik ekip ve personel koronavirüs testi yaptırmak için Samandıra'ya gitti
Fenerbahçe'de futbolcular, teknik ekip ve personel koronavirüs testi yaptırmak için Samandıra'ya gitti
İstanbul'da Özel Halk Otobüslerinin yakıt ve sürücü giderlerini İBB karşılayacak
İstanbul'da Özel Halk Otobüslerinin yakıt ve sürücü giderlerini İBB karşılayacak
'Evde kal' çağrısının ardından AVM'ler boş kaldı
"Evde kal" çağrısının ardından AVM'ler boş kaldı
Fenerbahçe'de bir futbolcuda koronavirüs bulgularına rastlandı
Fenerbahçe'de bir futbolcuda koronavirüs bulgularına rastlandı
Benzia, Fenerbahçe'ye açtığı davayı kazandı
Benzia, Fenerbahçe'ye açtığı davayı kazandı
Federer'den koronavirüsle mücadele için 1 milyon dolar yardım
Federer'den koronavirüsle mücadele için 1 milyon dolar yardım
Ali Koç'tan son dakika koronavirüs açıklaması: 6 kişide bulgulara rastlanmıştır
Ali Koç'tan son dakika koronavirüs açıklaması: 6 kişide bulgulara rastlanmıştır
65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olanlar emekli maaşlarını evlerinden alabilecek
65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olanlar emekli maaşlarını evlerinden alabilecek
Fenerbahçe'de koronavirüse yakalanan ismin Max Kruse olduğu iddia edildi
Fenerbahçe'de koronavirüse yakalanan ismin Max Kruse olduğu iddia edildi
Sokağa çıkamayan yaşlı teyzenin jandarma ile diyaloğu duygulandırdı
Sokağa çıkamayan yaşlı teyzenin jandarma ile diyaloğu duygulandırdı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Cahit Özkan Devlet Bahçeli Abdulhamit Gül Fahrettin Koca Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Acun Ilıcalı Muhterem Nur Yılmaz Erdoğan Chloe Loughnan
Spor Falcao Bülent Uygun Servet Yazıcı Hidayet Türkoğlu Fernando Muslera
Daha Fazla Futbolcu Açıklama 112 Acil Fatih Terim
Şu an buradasınız: Mehmet Öz tavsiyeleri nelerdir? Dr. Mehmet Öz'ün koronavirüs tavsiyeleri neler? Mehmet Öz corona virüs için hangi önerilerde bulundu? Korunma yolları! - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.3.2020 11:42:50. #1.14#
title