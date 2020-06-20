Mehmet Öz kimdir? Dr. Mehmet Öz kaç yaşında ve ne iş yapıyor? Mehmet Öz hayatı ve bioygrfisi! Dünyaca ünlü Türk doktor Mehmet Öz!
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Mehmet Öz kimdir? Dr. Mehmet Öz kaç yaşında ve ne iş yapıyor? Mehmet Öz hayatı ve bioygrfisi! Dünyaca ünlü Türk doktor Mehmet Öz!

Amerika'da yaşayan ve tüm dünyada büyük bir üne sahip Türk doktor Mehmet Öz Hollywood'da yıldızlar geçidine adını yazdıracak ilk Türk oldu! Mehmet Öz hakkında merak edilenleri ve hayat hikayesini sizler için ele aldık. Mehmet Öz kimdir? Dr. Mehmet Öz kaç yaşında ve ne iş yapıyor? Mehmet Öz hayatı ve bioygrfisi! Dünyaca ünlü Türk doktor Mehmet Öz!

Mehmet Öz kimdir? Dr. Mehmet Öz kaç yaşında ve ne iş yapıyor? Mehmet Öz hayatı ve bioygrfisi! Dünyaca ünlü Türk doktor Mehmet Öz!
20.06.2020 11:23 | Son Güncelleme: 20.06.2020 11:26

Dr. Mehmet Öz tüm dünyanın saygı duyduğu ve görüşlerine değer verdiği Türk bilim insanı olarak ünlenmeye devam ediyor. Amerika'Da kariyerini sürdüren Dr. Mehmet Öz, Hollywood bulvarındaki Yıldızlar geçidine ismini kazındıracak ilk Türk olarak tarihe geçiyor. Ünlü doktoromuz Mehmet Öz hakkında merak edilenleri ve hayat hikayesini sizler için kaleme aldık.

DR. MEHMET ÖZ KİMDİR?

Mehmet Öz (d. 11 Haziran 1960, Cleveland), Türk-Amerikan hekim ve sunucu. Columbia Üniversitesi'nde başkan yardımcısı ve cerrahi profesörü. Halen New York Presbyterian Hastanesi'nde Kalp ve Damar Enstitüsü ve Tamamlayıcı İlaç Programını yönetiyor.

Mehmet Öz, 11 Haziran 1960'ta babasının görev yaptığı Cleveland'da doğdu. Harvard Üniversitesi'nden mezun olmuştur. Kliniksel uzmanlık alanları minimal invasif kalp cerrahisi, kalp cerrahisi, kalp kapakçığı ve aort cerrahisi, yetişkin kalp nakli, mekanik kalp yardımcılığı ve koroner baypastır. Mehmet Öz, minimal invasif kalp cerrahisi, tamamlayıcı ilaç, kalp bakımı sonuç analizi ve kalp değişimi ile ilgili araştırmalarda bulundu. Lisa Öz ile evli olan Mehmet Öz'ün, Daphne Nur, Anabella Sezen, Zoe Yasemin ve Oliver Mustafa adında dört çocuğu vardır. Mehmet Öz, halen Columbia Üniversitesi Tıp Merkezi Kardiyoloji Direktörlüğü'nün yanı sıra Columbia Üniversitesi Doktorlar ve Cerrahlar Fakültesi'nde, cerrah olarak mesleğini devam ettirmektedir.

Mehmet Öz kimdir? Dr. Mehmet Öz kaç yaşında ve ne iş yapıyor? Mehmet Öz hayatı ve bioygrfisi! Dünyaca ünlü Türk doktor Mehmet Öz!
DR. MEHMET ÖZ KİMDİR?

DR. MEHMET ÖZ'ÜN ALDIĞI ÖDÜLLER

Ekonomi dergisi Forbes, 2011 yılının en etkili 3. kişisi, Hippocrates Magazin Dergisi tarafından "Yılın Doktoru", Healthy Living Magazine Dergisi tarafından "Milenyum'un İyileştiricisi", New York Magazin Dergisi tarafından "Yılın En İyi Doktoru", World Economic Forum tarafından "Yarının Küresel Lideri" seçildi. Aynı zamanda 1996 yılında "Yılın Türk-Amerikalısı" seçildi. Adı "Castle Connolly Almanağı"na da geçen Mehmet Öz, birçok ödülün de sahibidir.

"For Healing from the Heart" kitabı ile "Books for a Better America Award"'a değer görüldü. Robert E. Gross Araştırma Bursuna hak kazandı. (AATS, 1994-97) "American Society of Laser Medicine and Surgery" Araştırma Ödülü'nün de sahibi olan Mehmet Öz, Columbia Üniversite Doktorlar ve Cerrahlar Fakültesi'nin "Bleake More Research Ödülü"'nü de aldı. Birçok profesyonel dernek ve kuruluşa üye olan Mehmet Öz, American Board of Thoracic Surgery (2004) ve American Board of Surgery (1992)'nin Yönetim Kurulu'ndadır. People dergisine verdiği bir röportajda bağırsağında bir kitleye rastlandığından söz edilmiştir. Ancak bunun zararsız bir polip olduğu anlaşılmış ve basit bir operasyonla tedavi edilmiştir.

Mehmet Öz kimdir? Dr. Mehmet Öz kaç yaşında ve ne iş yapıyor? Mehmet Öz hayatı ve bioygrfisi! Dünyaca ünlü Türk doktor Mehmet Öz!
DR. MEHMET ÖZ KİMDİR?

DR. MEHMET ÖZ'ÜN TV PROGRAMLARI VE KİTAPLARI

"Dr. Öz'le İkinci Bir Görüş" Discovery Health

"Hayat Çizgisi" Discovery Health

"Daily Rounds" Discovery Health

"Yiyecekler Hakkındaki Gerçek" Discovery Health

"Live Transplant" Discovery Health

"National Body Challenge" Discovery Health

"Siz: Diyettesiniz" Discovery Health

"Dr. Öz'e Sorun" The Oprah Winfrey Show

umut.guner@haberler.com - Umut Güner
Umut Güner
umut.guner@haberler.com
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