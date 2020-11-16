Mehmet Kula kimdir? Kızıl geyik nedir? Kızıl geyik özellikleri nedir?

Alanya'nın Güzelbağ beldesi eski Belediye Başkanı MHP'li Mehmet Kula, nesli tükenmekte olan kızıl geyiği avladı. Sosyal medyada gündem olan olay sonrası Mehmet Kula kimdir? Kızıl geyik nedir? Kızıl geyik özellikleri nedir? gibi konular araştırıldı.

Eski Güzelbağ Belediye Başkanı ve eski Alanya Belediyesi Başkan Yardımcısı MHP'li Mehmet Kula, Kütahya Türkmenbaba Yaban Hayatı geliştirme sahasında Milli Parklar görevlisi Kamil Bayır ile kızıl geyik avlayıp fotoğrafını paylaştı. Sosyal medyada yankı uyandıran gelişme sonrası Mehmet Kula kimdir? Kızıl geyik nedir? Kızıl geyik özellikleri nedir, gibi soruların yanıtları merak edildi.

MEHMET KULA KİMDİR?

Mehmet Kula, Alanya'nın Güzelbağ beldesi eski Belediye Başkanıdır.

Mehmet Kula

KIZIL GEYİK NEDİR?

Kızıl geyik (Cervus elaphus), dünya üstündeki en büyük geyik türlerinden biridir.

Kızıl geyik Avrupa'nın çoğu kısmında, Kafkas Dağları bölgesinde ve Hazar Denizi'nin batısında Anadolu'da yaşar. Ayrıca Afrika'da da bulunan tek geyik türüdür ve kuzeybatı Afrika'da Cezayir ile Tunus arasında Atlas Dağları'nda bulunur. Kızıl geyik aynı zamanda Yeni Zelanda ve Arjantin gibi diğer bölgelere de sokulmuştur.

Kızıl geyik

Türkiye'de ise aşırı avlanma sonucu sayıları düşmüş olup, bugünlerde kalan popülasyon korunmaya çalışılmaktadır. Dünyanın birçok bölgesinde kızıl geyikten elde edilen et besin olarak tüketilmektedir.