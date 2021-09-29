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Mehmet Kalyoncu kimdir? Mehmet Kalyoncu kaç yaşında, nereli? Mehmet Kalyoncu biyografisi!

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Mehmet Kalyoncu kimdir? Mehmet Kalyoncu kaç yaşında, nereli? Mehmet Kalyoncu biyografisi!

Mimar ve iş insanı Mehmet Kalyoncu, Kalyon Holding'de Yönetim Kurulu Üyesi olmanın dışında İstanbul Yeni Havalimanı projesinde de İcra Kurulu Üyeliği görevini yürütmekte. Hayatı araştırılan Mehmet Kalyoncu kimdir? Mehmet Kalyoncu kaç yaşında, nereli? Mehmet Kalyoncu mesleği nedir? Mehmet Kalyoncu hayatı ve biyografisi nedir?

Mimar ve iş insanı Mehmet Kalyoncu, Kalyon Holding'de Yönetim Kurulu Üyesi olmanın dışında İstanbul Yeni Havalimanı projesinde de İcra Kurulu Üyeliği görevini yürütüyor. Eğitimi ve deneyimiyle elde ettiği birikimini, dedesinin 1944'te attığı temeller üzerinde büyüyen aile şirketi aracılığıyla Türkiye ile paylaşmaktadır. Peki, Mehmet Kalyoncu kimdir? Mehmet Kalyoncu kaç yaşında, nereli? Mehmet Kalyoncu mesleği nedir? Mehmet Kalyoncu hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

MEHMET KALYONCU KİMDİR?

Mimar ve iş insanı Mehmet Kalyoncu, Kalyon Holding'de Yönetim Kurulu Üyesi olmanın dışında İstanbul Yeni Havalimanı projesinde de İcra Kurulu Üyeliği görevini yürütüyor. Eğitimi ve deneyimiyle elde ettiği birikimini, dedesinin 1944'te attığı temeller üzerinde büyüyen aile şirketi aracılığıyla Türkiye ile paylaşıyor.

İlk ve orta öğretimini İstanbul'da yapan ve Gaziantep doğumlu olan Kalyoncu, Ümraniye Anadolu Lisesi'nden mezun oldu. Lise eğitiminin son yılına girerken, Oxford Üniversitesi St. Hugh's College tarafından gerçekleştirilen akademik programa katıldı. Bu programa kabul edilen ilk Türk öğrenci oldu. O dönemde Rönesans Mimarisi ile ilgili akademik araştırmalarda bulundu. Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

Üniversiteyi İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Bölümü'nde tamamlarken, bu dönemde Architectural Association ve Illinois Institute of Technology üniversitelerinde ziyaretçi öğrenci olarak eğitim gördü.

Kalyoncu'nun iş yaşamıyla tanışması lisans eğitimi sırasında oldu. Eğitim hayatı ve sivil toplum kuruluşlarındaki sorumluluklarını yürütürken aynı zamandamimarlık ofislerinde ve inşaat firmalarında staj yaptı. Üniversiteyi bitirdikten sonra Kalyon Holding'in iştiraklerinde farklı kademelerde görev aldı. Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.

Çalışmalarıyla birlikte akademik gelişimini de devam ettiren Kalyoncu, uluslararası üniversitelerde programlara katıldı. Harvard Üniversitesi'nde Müzakere, Babson College'da Girişimcilik ve Tufts Üniversitesi'nde Kurumsal Diplomasi eğitimlerini tamamladı.

Eğitimini iş yaşamıyla sınırlı tutmayarak, müziğe olan ilgilisini ve piyano yeteneğini London School of Music sertifikasıyla taçlandırdı.

Kalyoncu iş hayatının yanı sıra üniversite yıllarından beri sivil toplum kuruluşlarıyla da yakından ilgileniyor. Hasan Kalyoncu Üniversitesi'nin kurucu vakfı olan Gaziantep Eğitim ve Hizmet Vakfı'nın da Mütevelli Heyeti Üyesi olan Kalyoncu, Türkiye Tasarım Vakfı Yönetim Kurulu Başkanlığı ile Gayrimenkul ve Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Derneği Yönetim Kurulu Başkanlığını yürütüyor. Ailesini hayattaki her şeyin üstünde tutan Kalyoncu, evli ve iki evlat sahibidir.

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Haber: Mehmet Kalyoncu kimdir? Mehmet Kalyoncu kaç yaşında, nereli? Mehmet Kalyoncu biyografisi! - Haberler
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