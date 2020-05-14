Mehmet'in duyması 5 bin liraya bağlı Mehmet'in duyması 5 bin liraya bağlı 13 yaşındaki Mehmet Yıldız, arızalı işitme cihazını tamir ettirip yeniden duymak için yardım bekliyor Anne: "Herkes çocuğunu kucağına alırken ben her zaman ağlayarak uyuyorum" Kahramanmaraş'ta maddi durumları iyi olmayan ailenin 13 yaşındaki çocukları...

Mehmet'in duyması 5 bin liraya bağlı

13 yaşındaki Mehmet Yıldız, arızalı işitme cihazını tamir ettirip yeniden duymak için yardım bekliyor

Anne: "Herkes çocuğunu kucağına alırken ben her zaman ağlayarak uyuyorum"

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta maddi durumları iyi olmayan ailenin 13 yaşındaki çocukları Mehmet Yıldız, arızalı işitme cihazını tamir ettirip yeniden duymak için yardım bekliyor.

Onikişubat ilçesi Dumlupınar Mahallesinde yaşayan Yıldız ailesinin 3 erkek çocuğundan birincisi olan Mehmet, 1 yaşında geçirdiği hastalık sonrası işitme ve konuşma yeteneğini kaybetti.

1 yaşındayken devlet tarafından karşılanan Yıldız'ın 60 bin liralık işitme cihazı arızalandı. Oğlunun işitme cihazındaki arızanın giderilmesi için tamir yapılması ve yaklaşık 5 bin liraya ihtiyaç olduğunu söyleyen anne Neslihan Yıldız, yetkililerden yardım istiyor.

Çocuğunun tekrar duymasını isteyen Neslihan Yıldız, "Oğlum 1 yaşında iken epilepsi hastalığı nedeniyle havale geçirince işitme ve konuşmasını kaybetti. Daha sonra yapılan ameliyat sonrası devlet tarafından işitme cihazı verildi. Oğlumun cihazı bozuldu ve 5 bin liraya yapılacağı söyleniyor. Devlet yetkililerinden ve hayırseverlerden oğlum için destek bekliyorum. Herkes çocuğunu kucağına alırken ben her zaman ağlayarak uyuyorum. Cumhurbaşkanımıza sesleniyorum ve işitme cihazımızın yapılmasını istiyorum. Eşim de çalışamıyor işi de yok" dedi.

Kaynak: İHA