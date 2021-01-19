Mehmet Emin Ekmen kimdir? Mehmet Emin Ekmen kaç yaşında, nereli? Mehmet Emin Ekmen hayatı ve biyografisi

Mehmet Emin Ekmen DEVA Partisi Yerel Yönetimler ve Şehircilik Politikaları Başkanı olarak görev yapıyor. Mehmet Emin Ekmen kimdir? Mehmet Emin Ekmen kaç yaşında, nereli? Mehmet Emin Ekmen hayatı ve biyografisi

Mehmet Emin Ekmen,TBMM AK Parti 23. Dönem Batman Milletvekilliği yaptı. 9 Mart 2020 tarihinde Ali Babacan tarafından kurulan Demokrasi ve Atılım Partisi'nin (DEVA) kurucu üyeleri arasında yer aldı. Peki, Mehmet Emin Ekmen kimdir? Mehmet Emin Ekmen kaç yaşında, nereli? Mehmet Emin Ekmen hayatı ve biyografisi İşte cevabı...

MEHMET EMİN EKMEN KİMDİR?

Mehmet Emin Ekmen, 15 Mayıs 1975'te Batman'da doğdu. Babasının adı Hüseyin, annesinin adı Fatma'dır. Avukat; Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitirdi. Yüksek lisansını aynı üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde Kamu Hukuku Ana Bilim Dalı'nda tamamladı.

Serbest avukat olarak çalıştı. Batman Barosu Yönetim Kurulu Üyeliği ve İnsan Hakları Komisyonu ile Kadın ve Çocuk Hakları Komisyonu Başkanlığı yaptı. Tema Vakfı'nın Temsilciliği, Batman Çevre Gönüllüleri Derneği Yöneticiliği, Günışığı Derneği Yönetim Kurulu Başkanlığı, Herkes İçin Spor Federasyonu Batman Temsilciliği ve Batman Mazlum-Der Kurucu Üyeliği görevlerinde bulundu.

Orta düzeyde İngilizce bilen Ekmen, evli ve 2 çocuk babasıdır.