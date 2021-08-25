Mehmet Dinçerler kimdir? Mehmet Dinçerler kaç yaşında, nereli? Mehmet Dinçerler biyografisi!
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Mehmet Dinçerler kimdir? Mehmet Dinçerler kaç yaşında, nereli? Mehmet Dinçerler biyografisi!

Mehmet Dinçerler kimdir? Mehmet Dinçerler kaç yaşında, nereli? Mehmet Dinçerler biyografisi!
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Ünlü şarkıcı Hadise'nin sevgilisi olan Mehmet Dinçerler sosyal medyanın gündeminde yer almaya devam ediyor. Peki, Mehmet Dinçerler kimdir? Mehmet Dinçerler hangi kahve markasının sahibi? Mehmet Dinçerler kaç yaşında, nereli? Mehmet Dinçerler mesleği nedir? Mehmet Dinçerler hayatı ve biyografisi nedir?

Hadise geçtiğimiz aylarda Kaan Yıldırım ile olan ilişkilerini bir anda sonlandırma kararı almıştı. Hadise'ye ile ilişki yaşayan Mehmet Dinçerler'in hayatı merak edildi. Baklavada tanınmış bir marka olan Hacı Sayid'in kurucusu Burhan Dinçerler, Gloria Jean's Coffees'in isim haklarını 2012 yılında satın aldı ve markayı oğlu Mehmet Dinçerler'e teslim etti.Peki, Mehmet Dinçerler kimdir? Mehmet Dinçerler hangi kahve markasının sahibi? Mehmet Dinçerler kaç yaşında, nereli? Mehmet Dinçerler mesleği nedir? Mehmet Dinçerler hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde…

MEHMET DİNÇERLER KİMDİR?

Mehmet Dinçerler aslen Gaziantepli Mehmet Dinçerler 30 yaşında ve oğlak burcudur. 1988 yılında dünyaya gelen Mehmet Dinçerler, ünlü kahve markasının Türkiye CEO'sudur. iş dünyasının en başarılı isimleri arasında gösterilen Mehmet Dinçerler, Türkiye'de öncü konumunda. Türkiye'de Hacı Sayid'in ikinci kuşak ismi olan Mehmet Dinçerler, Hacı Sayid Yönetim Kurulu Başkanı Burhan Dinçerler'in oğludur. Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

Baklavada tanınmış bir marka olan Hacı Sayid'in kurucusu Burhan Dinçerler, Gloria Jean's Coffees'in isim haklarını 2012 yılında satın aldı ve markayı oğlu Mehmet Dinçerler'e teslim etti. Türkiye'de yıllar önce yok olmaya yüz tutan kahve zincirini alıp yeniden canlandıran Mehmet Dinçerler, kısa süre içinde 65 şubeyle markayı yeniden piyasada tutmayı başarmıştır. Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

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Mehmet Dinçerler kimdir? Mehmet Dinçerler kaç yaşında, nereli? Mehmet Dinçerler biyografisi! - Haberler
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