Mehmet Çilingiroğlu kimdir? Mehmet Çilingiroğlu kaç yaşında, nereli?
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Gündem ›› Mehmet Çilingiroğlu kimdir? Mehmet Çilingiroğlu kaç yaşında, nereli? - Haber
Hacettepe Üniversitesi, Virginia, Denizli, Güncel

Mehmet Çilingiroğlu kimdir? Mehmet Çilingiroğlu kaç yaşında, nereli?

Prof. Dr. Mehmet Çilingiroğlu hayatı merak ediliyor. Başarılı doktor,1970 yılında Denizli'de doğdu, lise eğitimini Antalya'da, lisans eğitimini de Ankara Hacettepe Üniversitesi'nde tamamladı. Ardından Virginia Commonwealth Üniversitesi'nde göreve başladı. Peki, Mehmet Çilingiroğlu kimdir? Mehmet Çilingiroğlu nereli?

04.04.2020 09:09 | Son Güncelleme: 04.04.2020 09:10
Mehmet Çilingiroğlu kimdir? Mehmet Çilingiroğlu kaç yaşında, nereli?

Mehmet Çilingiroğlu birçok başarılı çalışmasıyla adından söz ettiriyor. Çilingiroğlu, Amerikan Kalp Derneği Moleküler Kardiyoloji alanında çalışmalar yaptı. Çeşitli üniversitelerde eğitimler verdi. San Antonio Teksas Sağlık Bilimleri Janey Briscoe Kardiyovasküler Araştırma Merkezi'nde Girişimsel Kardiyoloji üyesi olarak bulundu. Prof. Dr. Mehmet Çilingiroğlu hayatı ve biyografisi haberimizde.

MEHMET ÇİLİNGİROĞLU KİMDİR?

Çilingiroğlu, 2 Nisan 1970 tarihinde Denizli'de dünyaya geldi. 1983-1986 yılları arasında Antalya Lisesi'nde eğitim gördü, 1986 yılında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne başladı. 1993 yılında stajını Hacettepe Üniversitesi'nde yapan Mehmet Çilingiroğlu, 1994 yılında Virginia Commonwealth Üniversitesi'nde staj sürecini devam ettirdi.

Mehmet Çilingiroğlu kimdir? Mehmet Çilingiroğlu kaç yaşında, nereli?

1995 yılında Virginia Commonwealth Üniversitesi dahiliye bölümünde görev almaya başlayan Çilingiroğlu, 2000 yılında Amerikan Kalp Derneği Moleküler Kardiyoloji alanında araştırmacı olarak çalışmalarına başladı. 2004-2006 yılları arasında San Antonio Teksas Sağlık Bilimleri Janey Briscoe Kardiyovasküler Araştırma Merkezi'nde Girişimsel Kardiyoloji Üyesi olan başarılı doktor, 2010 yılında Evanston Hastanesi/ NorthShore Üniversitesi'nde Yapısal Kalp Hastalıkları Üyesi görevini yerine getirmiştir.

Prof. Dr. Mehmet Çilingiroğlu Bahçeşehir Üniversitesi, Arkansas Üniversitesi, Texas Kalp Bilimleri Üniversitesi ve Koç Üniversitesi'nde eğitimler verdi. Çilingiroğlu evli ve iki çocuk babasıdır.

Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Prof. Dr. Mehmet Çilingiroğlu, işine son verildiğini canlı yayında öğrendi Haber
Prof. Dr. Mehmet Çilingiroğlu, işine son verildiğini canlı yayında öğrendi
Tanzim satış araçları yeniden geliyor! Ancak bu kez meyve sebze satmayacaklar Haber
Tanzim satış araçları yeniden geliyor! Ancak bu kez meyve sebze satmayacaklar
Özel izin alıp herkes bu kentimize akın ediyor! Kuyruğun ucu bucağı yok Haber
Özel izin alıp herkes bu kentimize akın ediyor! Kuyruğun ucu bucağı yok
Mehmet Öz, Nusret'in cinsel ilişki sorusuna verdiği cevapla olay oldu Haber
Mehmet Öz, Nusret'in cinsel ilişki sorusuna verdiği cevapla olay oldu
Ordu Belediye Başkanı'ndan 20 yaş altı gençlere güldüren mesaj Haber
Ordu Belediye Başkanı'ndan 20 yaş altı gençlere güldüren mesaj
20 yaş ve altındaki çalışanların durumu ne olacak? Soylu yanıt verdi Haber
20 yaş ve altındaki çalışanların durumu ne olacak? Soylu yanıt verdi
Son dakika: AK Parti ve MHP'nin hazırlayıp sunduğu infaz yasası, TBMM Adalet Komisyonu'nda kabul edildi
Son dakika: AK Parti ve MHP'nin hazırlayıp sunduğu infaz yasası, TBMM Adalet Komisyonu'nda kabul edildi
Sağlık Bakanlığı, illere göre vefat sayılarının yer aldığı haritayı paylaştı
Sağlık Bakanlığı, illere göre vefat sayılarının yer aldığı haritayı paylaştı
Kim Kardashian'ın ablasından yediği sert tokat sonrası yüzündeki makyaj duvara sıçradı
Kim Kardashian'ın ablasından yediği sert tokat sonrası yüzündeki makyaj duvara sıçradı
Koronavirüs tedbirleri kapsamında 33 milyon kişinin sokağa çıkması yasaklandı
Koronavirüs tedbirleri kapsamında 33 milyon kişinin sokağa çıkması yasaklandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu'nun oğluna mesaj: Babanızın hatırası hep yaşayacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu'nun oğluna mesaj: Babanızın hatırası hep yaşayacak
Prof. Dr. Melih Us'tan dikkat çeken koronavirüs açıklaması: Gripten 10 kat fazla öldürüyor
Prof. Dr. Melih Us'tan dikkat çeken koronavirüs açıklaması: Gripten 10 kat fazla öldürüyor
İtalya'da koronavirüs vakalarındaki düşüş eğilimi teyit edildi
İtalya'da koronavirüs vakalarındaki düşüş eğilimi teyit edildi
MEB, sözleşmeli öğretmen atama kontenjan listesi ile atama takvimini yayımladı
MEB, sözleşmeli öğretmen atama kontenjan listesi ile atama takvimini yayımladı
TTB Aile Hekimliği Kolu Başkanı Dr. Filiz Ünal: Konya'da bir vaka virüsü 257 kişiye bulaştırdı, 5 yakını öldü
TTB Aile Hekimliği Kolu Başkanı Dr. Filiz Ünal: Konya'da bir vaka virüsü 257 kişiye bulaştırdı, 5 yakını öldü
Son dakika: Bakan Pekcan: Haksız fiyat artışı nedeniyle 7 bin 400 firma inceleme altında
Son dakika: Bakan Pekcan: Haksız fiyat artışı nedeniyle 7 bin 400 firma inceleme altında
Almanya Başbakanı Merkel'in koronavirüs karantinası sona erdi
Almanya Başbakanı Merkel'in koronavirüs karantinası sona erdi
Dolar kaç liradan işlem görüyor? İşte son durum
Dolar kaç liradan işlem görüyor? İşte son durum
İşçilere taahhütname imzalatıldı: Çalışırken koronavirüs kaparsam sorumluluk bana aittir
İşçilere taahhütname imzalatıldı: Çalışırken koronavirüs kaparsam sorumluluk bana aittir
Birlikte yaşadığı kadını rehin alan emekli astsubay 'Koronavirüslüyüm' diyerek polise tükürdü
Birlikte yaşadığı kadını rehin alan emekli astsubay "Koronavirüslüyüm" diyerek polise tükürdü
BDDK, kurumun adını kullanarak dolandırıcılık yapanlara karşı uyardı: İtibar etmeyin
BDDK, kurumun adını kullanarak dolandırıcılık yapanlara karşı uyardı: İtibar etmeyin
İstanbul'a giriş çıkış izni verilecek istisnalar! Vali Yerlikaya 6 madde sıraladı
İstanbul'a giriş çıkış izni verilecek istisnalar! Vali Yerlikaya 6 madde sıraladı
Arda Turan: 3-4 sene daha oynayacağımı düşünüyorum, inşallah gönlümdeki yer olur
Arda Turan: 3-4 sene daha oynayacağımı düşünüyorum, inşallah gönlümdeki yer olur
Rusya'yı koronavirüs vakalarını saklamakla suçlayan sendika başkanı görevden alındı
Rusya'yı koronavirüs vakalarını saklamakla suçlayan sendika başkanı görevden alındı
Son dakika: Koronavirüsün tedavisi için kullanılan plazma tekniği SGK kapsamına alındı
Son dakika: Koronavirüsün tedavisi için kullanılan plazma tekniği SGK kapsamına alındı
Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden 8 aylık hamile kadının bebeği de kurtarılamadı
Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden 8 aylık hamile kadının bebeği de kurtarılamadı
'Nano teknoloji' diye satılan maskelerdeki tehlikeyi sektör temsilcisi açıkladı: Yıkayarak sterilize etmek imkansız
"Nano teknoloji" diye satılan maskelerdeki tehlikeyi sektör temsilcisi açıkladı: Yıkayarak sterilize etmek...
Koronavirüsle savaşan 3 çocuk annesi hemşire hayatını kaybetti
Koronavirüsle savaşan 3 çocuk annesi hemşire hayatını kaybetti
Ekvador'da mezarlıklarda yer kalmadı, polis koronadan ölenleri evlerinin önüne bırakmaya başladı
Ekvador'da mezarlıklarda yer kalmadı, polis koronadan ölenleri evlerinin önüne bırakmaya başladı
Boateng'in eşi Melissa Satta: Türkiye, İtalya'ya göre koronavirüse karşı daha hazırlıklı
Boateng'in eşi Melissa Satta: Türkiye, İtalya'ya göre koronavirüse karşı daha hazırlıklı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Cahit Özkan Fahrettin Koca Mustafa Şentop Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Guido Senia Acun Ilıcalı Kıvanç Tatlıtuğ Recep Tayyip Erdoğan
Spor Ali Koç Rıza Çalımbay Sergen Yalçın Hikmet Karaman Emre Belözoğlu
Daha Fazla Mart Nisan İtalya Açıklama
Şu an buradasınız: Mehmet Çilingiroğlu kimdir? Mehmet Çilingiroğlu kaç yaşında, nereli? - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.4.2020 09:22:56. #1.14#
title