Mehmet Bozdoğan kimdir? Kaç yaşında, nereli? Mehmet Bozdoğan filmleri nedir?
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Mehmet Bozdoğan kimdir? Kaç yaşında, nereli? Mehmet Bozdoğan filmleri nedir?

09.02.2021 15:34 | Son Güncelleme: 09.02.2021 15:38
Mehmet Bozdoğan kimdir? Kaç yaşında, nereli? Mehmet Bozdoğan filmleri nedir?

Mehmet Bozdoğan kimdir? Nerede doğdu, kaç yaşında, boyu, kilosu, oynadığı diziler ve filmleri merak konusu oldu. Peki, Mehmet Bozdoğan kimdir? Kaç yaşında, nereli? Mehmet Bozdoğan filmleri nedir?

Mehmet Bozdoğan kimdir? Nerede doğdu, kaç yaşında, boyu, kilosu, oynadığı diziler ve filmleri merak konusu oldu. Mehmet Bozdoğan kimdir? Kaç yaşında, nereli? Mehmet Bozdoğan filmleri nedir? İşte detaylar haberimizde...

MEHMET BOZDOĞAN KİMDİR?

Mehmet Bozdoğan, 4 Haziran 1977 yılında Almanya Berlin'de dünyaya gelmiştir. Almanya'da başlayan oyunculuk eğitimlerine Türkiye de devam eden Mehmet Bozdoğan, Türkiye'de kameralar karşısına 2010 yılında yayınlanan Öyle Bir Geçer Zaman ki dizisi ile geçti. Koyu Kırmızı, Karadayı, Ağır Roman, Wolfs Revier, Der Kriminalist dizilerinde yer alan Mehmet Özdoğan, şimdilerde Kanal D ekranlarında yayınlanan Leke dizisinde Birkan Atılgan karakterine hayat vermektedir. Mehmet Bozdoğan, 1.83 metre boyunda, 77 kilo ve İkizler burcudur.

DİZİ VE FİLMLERİ

2019 – Leke (Birkan) (TV Dizisi)

2019 – Vurgun (Rasih) (TV Dizisi)

2018 – Çukur (Serdar) (TV Dizisi)

2017 – Payitaht Abdülhamid (Mehmed Paşa) (TV Dizisi)

2017 – Sevda'nın Bahçesi (Hamdi) (TV Dizisi)

2015 – Macho Man (Sinema Filmi)

2015 – Kurtlar Vadisi Pusu

2012-2015 – Karadayı (Berdan)

2012 – Gözetleme Kulesi (Şef) (Sinema Filmi)

2012 – Koyu Kırmızı (Hasan)

2012 – Ağır Roman Yeni Dünya (Haldun) (TV Dizisi)

2012 – Zenne (Sinema Filmi)

2007 – Der Kriminalist

2010 – Öyle Bir Geçer Zaman ki (Ekber)

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