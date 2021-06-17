Mehmet Ali Erbil için "Evindeki hizmetçiye tecavüz etti" diyen Seda Sayan geri adım attı: Yanlış açıklama oldu
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Mehmet Ali Erbil için "Evindeki hizmetçiye tecavüz etti" diyen Seda Sayan geri adım attı: Yanlış açıklama oldu

Haberler.com / Ecem Altan - Haberler | Magazin

Mehmet Ali Erbil'i evindeki hizmetli kadına tecavüz etmekle suçlayan Seda Sayan'dan yeni açıklama geldi. Erbil'in özür dilemesinin ardından açıklama yapan Sayan, "Öfkeyle ayrılık sebebi olan aldatmayı tecavüz diye yanlış dile getirdim. İftira değil yanlış açıklama oldu" diyerek geri adım attı.

Bir dönemin iki yakın dostu Seda Sayan ile Mehmet Ali Erbil'in arasındaki "Geçmişi kirli" tartışmasının yankıları sürmeye devam ediyor. Sayan, Erbil'in Tuğba Coşkun ile evli olduğu dönemde evlerindeki hizmetçi kadına tecavüz ettiğini ileri sürünce olay magazin gündemine bomba gibi düştü. İddiayı reddeden Erbil'in özür dilemesinin ardından Seda Sayan'dan da cevap gecikmedi.

MEHMET ALİ ERBİL ÖZÜR DİLEDİ

Yanında çalışan kadına herhangi bir istismarda bulunmadığını söyleyen Mehmet Ali Erbil, "Seda benim canımdır kardeşimdir; oğlu oğlumdur, o da benim çocuklarımı kendininkinden ayırmaz. Ben ilaçların tesiriyle bir yanlış yaptım. Özür diliyorum Seda'dan da Oğulcan'dan da... Aramıza da kimse giremez, girmesin" diyerek Seda Sayan'la dost olduklarını belirtti. Bu açıklamanın ardından gözlerin çevrildiği Sayan da Instagram hesabından paylaşım yaptı.

Mehmet Ali Erbil için 'Evindeki hizmetçiye tecavüz etti' diyen Seda Sayan geri adım attı: Yanlış açıklama oldu

SEDA SAYAN TECAVÜZ SUÇLAMASINDA GERİ ADIM ATTI

Sayan, Erbil'in özür dilemesinin ardından Instagram'dan yaptığı paylaşımda geri adım atarak "Şahsıma yapılan ağır hakaretlerden sonra öfkeyle ayrılık sebebi olan aldatmayı tecavüz diye yanlış dile getirdim. İftira değil yanlış açıklama oldu" ifadelerini kullandı.

Mehmet Ali Erbil için 'Evindeki hizmetçiye tecavüz etti' diyen Seda Sayan geri adım attı: Yanlış açıklama oldu

NE OLMUŞTU?

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in sosyal medya hesabından, rahatsızlığı boyunca kendisini arayıp sormayan Seda Sayan için "Geçmişi temiz olsa iftar programı da sunardı. Televizyonlar reyting alamayan bu kadını hala çalıştırıyor" diyerek tartışmanın fitilini ateşlemişti. Erbil'in sözleri karşısında sessiz kalmayan Seda Sayan ise "Tuğba ile evli iken hizmetli masum kıza tecavüz ettiğinde sessiz kaldığım için geçmişimin kirli olduğu doğrudur. Dahası var. Bence işine bak, ruhunu arındır" diyerek şovmeni suçlamıştı.

Mehmet Ali Erbil için 'Evindeki hizmetçiye tecavüz etti' diyen Seda Sayan geri adım attı: Yanlış açıklama oldu
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Magazin Sorumlusu - Ecem Altan
Ecem Altan
Magazin Sorumlusu
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