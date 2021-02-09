Mehmet Ali Erbil, eski eşleriyle birlikte yeni yaş kutlaması yaptı
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Mehmet Ali Erbil, eski eşleriyle birlikte yeni yaş kutlaması yaptı

09.02.2021 23:45 | Son Güncelleme: 10.02.2021 00:28
Mehmet Ali Erbil, eski eşleriyle birlikte yeni yaş kutlaması yaptı

Uzun bir süredir sağlık sorunlarıyla boğuşan Mehmet Ali Erbil, 64 yaşına girdi. Ünlü şovmen yeni yaşını, eski eşleri Nergis Kumbasar ve Tuğba Coşkun'un katılımıyla aile içinde kutladı.

Yakalandığı kaçış sendromu hastalığı nedeniyle uzun süre önce ekranlara veda eden Mehmet Ali Erbil, 64 yaşına ayak bastı. Doğum günü dolayısıyla sosyal medyadan paylaşılan fotoğraflarda Erbil'in, eski eşleriyle aynı masada oluşu dikkatleri çekti.

Mehmet Ali Erbil, eski eşleriyle aynı masada yeni yaş kutlama yaptı

ESKİ EŞLER YALNIZ BIRAKMADI

Hastalığı sebebiyle zor günler yaşayan ünlü şovmeni, 2. eşi Nergis Kumbasar ve 4. eşi Tuğba Coşkun, doğum gününde yalnız bırakmadı. Yeniköy'deki evinde yeni yaşını kutlayan Mehmet Ali Erbil, aynı masada olduğu eski eşleri ile pastasını üfledi. Oyuncu Nergis Kumbasar, o anları Instagram hesabından paylaştı.

Mehmet Ali Erbil, eski eşleriyle aynı masada yeni yaş kutlama yaptı
Haber Yorumları (1)
EHTİYAR: Capkınnn seniiii
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