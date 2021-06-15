Mehmet Ali Erbil'den Seda Sayan'ın tecavüz suçlamasına zehir zemberek cevap: Bu iftira yakışmadı
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Mehmet Ali Erbil'den Seda Sayan'ın tecavüz suçlamasına zehir zemberek cevap: Bu iftira yakışmadı

Mehmet Ali Erbil'den Seda Sayan'ın tecavüz suçlamasına zehir zemberek cevap: Bu iftira yakışmadı
Haberler.com / Abdullah Karlidag - Haberler | Magazin

Ünlü komedyen Mehmet Ali Erbil, kendisine tecavüzcü suçlamasında bulunan Seda Sayan'a cevap verdi. Erbil sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "2 yıldır ölümün kıyısında yaşıyorum. Doktorlarımın zaten tüm çevremi istemsiz hezeyanlarım olabileceği konusunda uyardılar. Şimdi soruyorum; ben bir hata yaptıysam bunun karşılığı iftira mı olmalıydı? Yakışmadı. Siz de sormadınız mı madem böyle bir şey vardı niye sustun diye?" tepkisini gösterdi.

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil' ile Seda Sayan arasındaki "geçmişi kirli" gerginliği giderek büyüyor.

SEDA SAYAN TECAVÜZ SUÇLAMASINDA BULUNMUŞTU

Mali'nin "Geçmişi temiz olsa iftar programı da sunardı. Televizyonlar reyting alamayan bu kadını hala çalıştırıyor" sözleri sonrası başlayan tartışmada Seda Sayan, tecavüz suçlamasında bulunmuştu. Magazin gündemini altüst eden suçlamada ünlü sunucu ve şarkıcı Seda Sayan, "Tuğba ile evli iken hizmetli masum kıza tecavüz ettiğinde sessiz kaldığım için geçmişimin kirli olduğu doğrudur. Dahası var. Bence işine bak, ruhunu arındır" ifadelerini kullanmıştı.

SEDA SAYAN DAHA SONRA PAYLAŞIMLARINI SİLDİ

Sayan sonraki paylaşımında ise "Ayrıca bu olay da benim geçmişimi kirli yapmaz. Zaten boşanma nedenin bu olay olduğu için tüm yakınındaki eşlerin, ailen, herkes olaya vakıftı. Hepsi seni kurtarma peşindeydi. Ben dış kapının dış mandalıydım. Geçmişi kirli olan sensin" demişti. Daha sonra bu paylaşımlarını kaldıran Seda Sayan, "Dua et çocuklarının hatırına, Allah'tan af dile benden değil" sözlerini kullandı.

Mehmet Ali Erbil'den Seda Sayan'ın tecavüz suçlamasına zehir zemberek cevap: Bu iftira yakışmadı

"MADEM BÖYLE BİR ŞEY VARDI NEDEN SUSTUN?"

Bu sözler sonrası gözlerin çevrildiği komedyen Mehmet Ali Erbil, hakkındaki suçlamalara Instagram hesabından yanıt verdi. Erbil, "Ben Mehmet Ali Erbil; Hepinizin bildiği tanıdığı… Evet sınırı aştım, hata yaptım, sitem edeyim derken kontrolü kaybettim. Üzgünüm, amacım kimsenin onuruna zarar vermek değildi, hele ki tarih kadar eski bir dosta karşı böyle bir niyetim asla olamaz. Ama sizler şunu da biliyorsunuz ki ben 2 yıldır ölümün kıyısında yaşıyorum; doktorlarımın zaten tüm çevremi istemsiz hezeyanlarım olabileceği konusunda uyardılar. Şimdi soruyorum; ben bir hata yaptıysam bunun karşılığı iftira mı olmalıydı? Yakışmadı. Siz de sormadınız mı madem böyle bir şey vardı niye sustun diye? Her neyse; benim alnım ak ve kendi payıma düşeni yaptım. Herkes de kendine yakışanı yapsın" diye yazdı.

Mehmet Ali Erbil'den Seda Sayan'ın tecavüz suçlamasına zehir zemberek cevap: Bu iftira yakışmadı
Seda Sayan'dan Mali'ye 'geçmişi kirli' cevabı: Masum kıza tecavüz ettiğinde sesim çıkmadığı için geçmişim kirlidir
Seda Sayan'dan Mali'ye "geçmişi kirli" cevabı: Masum kıza tecavüz ettiğinde sesim çıkmadığı için geçmişim kirlidir
Eski dostlar düşman oldu! Mehmet Ali Erbil, Seda Sayan'a demediğini bırakmadı: Geçmişi temiz değil
Eski dostlar düşman oldu! Mehmet Ali Erbil, Seda Sayan'a demediğini bırakmadı: Geçmişi temiz değil
Seda Sayan'dan Mali'ye 'geçmişi kirli' cevabı: Masum kıza tecavüz ettiğinde sesim çıkmadığı için geçmişim kirlidir
Seda Sayan'dan Mali'ye "geçmişi kirli" cevabı: Masum kıza tecavüz ettiğinde sesim çıkmadığı için geçmişim kirlidir
Eski dostlar düşman oldu! Mehmet Ali Erbil, Seda Sayan'a demediğini bırakmadı: Geçmişi temiz değil
Eski dostlar düşman oldu! Mehmet Ali Erbil, Seda Sayan'a demediğini bırakmadı: Geçmişi temiz değil
- Abdullah Karlidag
Abdullah Karlidag
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Mehmet Ali Erbil'den Seda Sayan'ın tecavüz suçlamasına zehir zemberek cevap: Bu iftira yakışmadı - Haberler Magazin
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