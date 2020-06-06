Mehmet Ali Erbil'den duygulandıran sözler: Keşke hiç servetim olmasaydı da sağlığım olsaydı
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Mehmet Ali Erbil'den duygulandıran sözler: Keşke hiç servetim olmasaydı da sağlığım olsaydı

Mehmet Ali Erbil, Kaçış Sendromu hastalığının nüksetmesi nedeniyle 234 gün yoğun bakımda tedavi görmüş, taburcu olduktan sonra da iki kez hastaneye kaldırılmıştı. Tedavisi evinde devam eden 63 yaşındaki sanatçı, yaşadıklarını ve pandemi sürecini nasıl geçirdiğini anlattı. Erbil, "Keşke hiç servetim olmasaydı da sağlığım olsaydı" dedi.

06.06.2020 23:39 | Son Güncelleme: 07.06.2020 00:02

1.5 yıl önce banyoda düştükten sonra nükseden Kaçış Sendromu hastalığı nedeniyle tedavi olan Mehmet Ali Erbil, pandemi sürecinde arkadaşlarını evine çağırdı.

Oyuncu Tolga Yüce ve sanatçı arkadaşı Ercan Avşar'la doğum günü için bir araya gelen ünlü şovmen, pandemi sürecini nasıl geçirdiğini Günaydın'dan Evren Abdullahoğlu'na anlattı.

KEŞKE HİÇ SERVETİM OLMASAYDI DA SAĞLIĞIM OLSAYDI

Koronavirüs nedeniyle kızlarını ve torununu göremediğini, onları çok özlediğini dile getiren Erbil, "Keşke hiç servetim olmasaydı da sağlığım olsaydı. Bu süreçte sevenlerim beni hiç yalnız bırakmadı" dedi.

Mehmet Ali Erbil'den duygulandıran sözler: Keşke hiç servetim olmasaydı da sağlığım olsaydı

"ÇOCUKLARIM VE TORUNLARIMI ÇOK ÖZLEDİM"

Salgın sürecini evinde geçiren ve kimseyle görüşmeyen Erbil, "Haftalardır görmediğim çocuklarım ve torunumu çok özledim. Onlara bir kez sarılsam başka bir şey istemiyorum" ifadelerini kullandı. Erbil, sözlerine şöyle devam etti:

"Haftada iki gün ilaç yüklemesi yapılıyor. Bu işlem 24 saatten fazla sürüyor. Bu süreç beni çok yoruyor. Evde fizik tedavi yapıyoruz. Günlerim çok yorucu geçiyor. Ayrıca çok garip ama en fazla iş teklifini sesimin bile çıkmadığı hastalık döneminde aldım."

Mehmet Ali Erbil'den duygulandıran sözler: Keşke hiç servetim olmasaydı da sağlığım olsaydı
Mehmet Ali Erbil'den duygulandıran sözler: Keşke hiç servetim olmasaydı da sağlığım olsaydı
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