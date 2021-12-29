Mehmet Ali Erbil'den 'taciz' açıklaması

Muhabirlerin "2021 sizin için nasıl geçti?" sorusuna Erbil "Kötü geçti. İnşallah, 2022 bizim için daha güzel bir yıl olur." dedi.

"2021'de keşke bu olmasaydı dediğiniz bir olay var mı?" sorusuna ise "Sizin ne demek istediğinizi anlıyorum, alttan alttan geliyorsun ama (gülerek) hayvan terli! Hayvan terli değil sırılsıklam." diyerek yanıt verdi.

"DAVA SÜRÜYOR"

Ece Ronay'ı taciz ettiği iddia edilen ve Ronay ile mahkemelik olan Erbil, "Dava sürüyor, henüz noktalanmadı. Açıklama yapmam doğru olmaz" dedi.

"BİR ANDA MASAMIZA DALDILAR"

Geçtiğimiz haftalarda Tarabya'da bir mekanda kendisine saldırılması hatırlatılınca "Yan masamızdaki sarhoşların bir anda yaptıkları bir durumdu. Yoksa bizlik bir olay yoktu. Kavgayı çıkaranlar yabancı uyrukluydu. Olay bitti onlar ülkelerine döndü. Ama biz davamızı açtım. Bana fiziki bir darp durumu olmadı. Birdenbire dellendi adamlar, kendi aralarında tartışırken bir anda bizim masaya daldılar." dedi.

"HER GENÇ KIZ ÖYLE POZLAR VERİYOR"

Kızı Yasmin Erbil'in iddialı giyim tarzına da değinen Erbil "Her genç kız öyle pozlar veriyor." dedi.

Bu soru üzerine hemen araya giren Nergis Kumbasar "Ne varmış kıyafetlerinde? Bu konuda fikrimizi sormanıza gerek yok" dedi.

"OĞLUM ÇOK SAKİN"

Sözlerini sürdüren Mehmet Ali Erbil, "Oğlum Ali Sadi baya büyüdü. Kendisi benim gibi hareketli değil, sakin" ifadelerini kullandı.

"HÜLYA'YI SEVİYORUM"

Yakın dostu Hülya Avşar'ın, 'Zor günleri gerekirse simit yiyerek atlarızı' çıkışı sorulan Erbil, "Hülya'yı çok seviyorum. O yüzden bu konu hakkında konuşamam" dedi.