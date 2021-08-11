Medya mensupları bir araya geldi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Medya mensupları bir araya geldi

İhlas Haber Ajansı / Abdullah Çibir - Haberler | Güncel

Medya mensupları bir araya geldi Medya mensuplarına 'Çok Kanallı Yayıncılık' sistemi aktarıldı Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ile Medya Derneği'nin birlikte yürüttüğü Yerel Medya Buluşmaları Projesi kapsamında, Bursa'daki yerel ve ulusal medya temsilcilerine 'Çok Kanallı Yayıncılık'...

Medya mensupları bir araya geldi

Medya mensuplarına 'Çok Kanallı Yayıncılık' sistemi aktarıldı

BURSA - Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ile Medya Derneği'nin birlikte yürüttüğü Yerel Medya Buluşmaları Projesi kapsamında, Bursa'daki yerel ve ulusal medya temsilcilerine 'Çok Kanallı Yayıncılık' sistemi aktarıldı.

Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi Osmangazi Salonunda gerçekleştirilen buluşmada Medya Derneği Başkanı ve Takvim Gazetesi yazarı Ekrem Kızıltaş, Daily Sabah Genel Yayın Yönetmeni İbrahim Altay, Lacivert ile Sabit Fikir dergileri Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Akar ve Daily Sabah Gazetesi Editörü Can Kazancıoğlu, Bursa'daki ulusal ve yerel gazetecilerle bir araya geldi. Yerel medya buluşmaları projesinin 19 bölge müdürlüğü başta olmak üzere Türkiye genelini kapsayacak şekilde uygulanacağını ifade eden İletişim Başkanlığı Bursa Bölge Müdürü Ali Fuad Gölbaşı, "Ana akım medya ile yerel medya temsilcilerini bir araya getirmektir. Daha sonra medya teknolojileri alanında ortaya çıkan gelişmeler paylaşılacak. Başta, 'Çok Kanallı Yayıncılık' olmak üzere yerel medyanın ulusal başarı göstermesini mümkün kılacak anlayışları ve organizasyon biçimlerini tartışacağız. Yerel medya kuruluşlarını ziyaret edip yerinde gözlemler yapılacak" dedi.

Teknoloji ve iletişim alanında değişikliklerin basın sektörünü nasıl etkilediği ile ilgili bilgiler veren Daily Sabah Genel Yayın Yönetmeni İbrahim Altay, "İnternet ortaya çıkınca ister istemez bir internet medyası gerçekliği ortaya çıktı. İnternetin etkisinin artmasıyla haberi ve haber merkezini ön plana alan çok kanallı yayıncılık sitemi de ön plana çıkmaya başladı. Bu dönüşüme gazeteciler ve yayıncıların da kendisini hazırlaması gerekiyor" diye konuştu.

Teknolojinin gelişmesi basılı yayını yok etmeyeceğini ifade eden Medya Derneği Başkanı ve Takvim Gazetesi yazarı Ekrem Kızıltaş ise, "Radyo ve televizyon çıktığında eyvah tiyatro, sinema bitti denmişti. Ama bitmedi. Bir şekilde sürüyor. Her şey kendince bir alan buldu. İnternet 90'lı yılların sonunda ortaya çıktığında herkes dedi ki, yazılı medya bir gün bitecek. Tabletler ortaya çıkmıştı ve basılı kitaplar yakında sona erecek denildi. Ama bugün e-kitap dediğimiz şey marjinal kalmış bir şey oldu. İnsanlar ellerinde kitapla yayılarak okumayı tercih ediyor" dedi.

Can Kazancıoğlu da sunum eşliğinde, 'Çok Kanallı Yayıncılık' sitemi hakkında teknik bilgiler verdi. Yapılacak ufak dokunuşlarla birçok şeyin değişebileceğini belirten Kazancıoğlu, bunun ise bir maliyet olmadan yapılabileceğini söyledi.

Toplantı sonunda medya temsilcilerinin karşılaştığı zorluklar ele alınırken, katılanlara sertifikaları verildi.

Medya mensupları bir araya geldi
Medya mensupları bir araya geldi
Medya mensupları bir araya geldi
Medya mensupları bir araya geldi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Abdullah Çibir

Bakan Koca, iki doz aşı yaptıranların sayısı '30 milyona ulaştı' diyerek 'İkinci dozu ertelemeyin' uyarısında bulundu
Bakan Koca, iki doz aşı yaptıranların sayısı "30 milyona ulaştı" diyerek "İkinci dozu ertelemeyin" uyarısında bulundu
Son dakika: Bir kişi eşini öldürüp intihar etti
Son dakika: Bir kişi eşini öldürüp intihar etti
Markette alışveriş yapan kadınların 'Sapık var' paylaşımı üzerine yakalanan şahıs tutuklandı
Markette alışveriş yapan kadınların 'Sapık var' paylaşımı üzerine yakalanan şahıs tutuklandı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Ümit Dündar Mustafa Şentop Bekir Pakdemirli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Onur Akay Yusuf Güney Süreyya Yalçın Berdan Mardini
Spor Metin Oktay Rıza Çalımbay Rachid Ghezzal Oğulcan Çağlayan Busenaz Sürmeneli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Medya mensupları bir araya geldi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.8.2021 15:15:15. #1.16#

title