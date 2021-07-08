Medusa Darbesi konusu nedir? Medusa Darbesi filminin oyuncuları kimlerdir?

Yönetmenliğini Paul Greengrass' in yaptığı Medusa Darbesi filminin orijinal adı "The Bourne Supremacy" dir. ABD yapımı film, bir romandan uyarlama olup konusu son günlerde sıkça aratılıyor. Peki, Medusa Darbesi konusu nedir? Medusa Darbesi filminin oyuncuları kimlerdir?

Türkiye'de 2004 yılında çıkış yapan ABD yapımı Medusa Darbesi filmi'nin başrollerinde Matt Damon bulunuyor. Gerilim ve aksiyon türlerini bir arada bulunduran Medusa Darbesi sinemalardan sonra televizyon ekranında da yayınlanıyor. Peki, Medusa Darbesi konusu nedir? Medusa Darbesi filminin oyuncuları kimlerdir? Detaylar haberimizde!

MEDUSA DARBESİ KONUSU NEDİR?

Rus başbakan yardımcısı, şüpheli bir şekilde öldürülünce, araştırmalar efsanevi CIA tetikçisi Jason Bourne'un olaydan sorumlu olduğunu ortaya çıkarır. Fakat Jason Bourne diye biri aslında yoktur, David Webb isimli uzman bir suikastçinin takma adıdır bu.

Bir başkasının, kendi ismiyle cinayetler işlediğini fark eden Webb, ister istemez davaya karışır. Sevdiği kadının öldürülmesi ise bardağı taşıran son damla olmuştur. Artık casuslar arası bir savaş yaşanmaktadır.

Casusluk ve aksiyon romanlarının usta yazarı Robert Ludlum'un Jason Bourne'u baş karakter olarak aldığı kitaplar serisinin ilki, Geçmişi Olmayan Adam sinemaya uyarlanmış ve Matt Damon 'lı film türün meraklıları tarafından beğenilmişti.

MEDUSA DARBESİ FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLERDİR?

Başrollerinde Matt Damon'ın bulunduğu Medusa Darbesi filminin diğer oyuncuları;