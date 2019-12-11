: Medipol Başakşehir, Borussia Mönchengladbach maçı için Almanya'da - MONCHENGLADBACH

11.12.2019 16:53 | Son Güncelleme: 11.12.2019 16:54

UEFA Avrupa Ligi J Grubu altıncı ve son haftasında yarın Almanya temsilcisi Borussia Mönchengladbach'a konuk olacak Medipol Başakşehir, Düsseldorf kentine geldi.

Düsseldorf Havalimanı'na ulaşan turuncu-lacivertli kafile, havalimanından Mönchengladbach kentinde kalacakları otele geçti.

Kafilede, İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü asbaşkanları Mesut Altan ve Mustafa Saral da yer aldı.

Sakatlıkları süren Mahmut Tekdemir, Fredrik Gulbrandsen, Martin Skrtel, Arda Turan, Robinho ve Uğur Uçar ile isimleri UEFA listesinde yer almayan Gökhan İnler ve Kerim Frei kafilede bulunmuyor.

Turuncu-lacivertli kafilede, Mert Günok, Volkan Babacan, Junior Caiçara, Alexandru Epureanu, Carlos Ponck, Mert Çelik, Gael Clichy, Aziz Eraltay, Mehmet Topal, İrfancan Kahveci, Okechukwu Azubuike, Daniel Aleksic, Berkay Özcan, Edin Visca, Eljero Elia, Demba Ba, Enzo Crivelli ve Muhammet Arslantaş yer aldı.

Medipol Başakşehir, Borussia Mönchengladbach maçı öncesi son idmanını müsabakanın da oynanacağı Borussia Park'ta akşam saatlerinde yapacak. Antrenmandan önce teknik direktör Okan Buruk ve bir futbolcu, basın toplantısı düzenleyecek.

Kaynak: AA

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