Medical Park Gaziantep'ten tiyatro şenliğine destek

GAZİANTEP - Gaziantep'te sağlık alanında verdiği hizmetle adından söz ettiren Medical Park Gaziantep Hastanesi kentte bir haftadır süren tiyatro şenliğine sponsor olarak önemli bir kültürel hizmete öncülük etti.

Türkiye'nin pek çok şehrinde olduğu gibi Gaziantep'te de sağlık yatırımlarına ve vatandaşa hizmete son sürat devam eden Medical Park Gaziantep Hastanesi, kentte bir haftadır süren ve birbirinden ünlü sanatçıların sahne aldığı tiyatro şenliğine önemli bir destek verdi. Medical Park'ın sponsor olduğu ve aralarında Ali Poyrazoğlu ile Melih Ekener gibi ünlü tiyatro-sinema sanatçılarının bulunduğu tiyatro şenliğine vatandaşlar da yoğun ilgi gösterdi.

Gaziantep'te Şehitkamil Kültür ve Kongre Merkezinde yapılan tiyatro şenliği bir hafta sürerken şenlik boyunca salon önünde stant açıp vatandaşları bilgilendiren Medical Park, tiyatro sevenlerin stant önünde hatıra fotoğrafı çekmesini sağladı.

Festival hakkında açıklamalarda bulunan ünlü tiyatrocu Ali Poyrazoğlu, "Medical Park Gaziantep'e böyle bir festivale, bu festivale sponsor oldukları için aferin diyor, teşekkür ediyorum" derken, Melih Ekener ise, "Gaziantep'te böyle bir tiyatro festivalinin olması keyifli bir şey. Bir hafta boyunca bu kadar tiyatronun olması ve seyirci bulması güzel bir olay, muhteşem bir şey" ifadelerini kullandı.

Tiyatro oyunlarını izlemeye gelen Ebru Akkuş isimli vatandaş, "Tiyatroyu çok seviyor ve gençlere daha çok aşılanması gerektiğini düşünüyorum. Ayrıca bu festivalin Gaziantep'te olması ve Medical Park Hastanesinin böyle bir organizasyona destek vermesi, sponsor olması bizi çok mutlu etti. Çok teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Mustafa Ege Akkuş isimli genç tiyatro sever ise, "Çok güzel bir organizasyon olmuş. Zaten görür görmez bilet alıp geldik. Ben özellikle yaşıtlarımın daha çok tiyatroya ve böyle programlara önem vererek gelmelerinin daha iyi olacağını düşünüyorum. Yani hem iyi bir sosyal aktivite oluyor hem de kendilerini geliştiriyorlar" diye konuştu.

Kaynak: İHA