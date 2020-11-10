Medical Park Gaziantep Hastanesi'nde Atatürk'ü anma programı

Medical Park Gaziantep Hastanesinde Atatürk'ü anma programı düzenlendi.

Medical Park Gaziantep Hastanesinde Atatürk'ü anma programı düzenlendi.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu büyük önder Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 82. yılında Medical Park Gaziantep Hastanesi'nde düzenlenen törenle anıldı. Anma Programı kapsamında, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Genel Koordinatör Hayrullah Kubba, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 82. yıldönümü dolayısıyla hazırlanan Medical Park Gaziantep Hastanesi şeref defterini imzalayarak, şeref defterine "Saygı ile her zaman andığım, Değerli Atam, Bize bıraktığın bu güzel vatanı ilkelerinizle daha ileri taşımak için elimizden geleni yapmaya söz veriyorum. Saygı ve özlemle anıyoruz" ifadelerine yer verdi.

10 Kasım Atatürk'ü anma etkinliği nedeniyle Atatürk için oluşturulan onun fotoğrafının yer aldığı özel alana hekimler, hastane çalışanları ve hastalar tarafından karanfiller bırakılarak, büyük önder, saygı, sevgi ve özlemle anıldı. Medical Park Hastane yönetimi tarafından saklanacak olan şeref defterine ise hekimler, çalışanlar ve hastalar yoğun ilgi göstererek Ata'ya olan şükranlarını ifade ederek onu saygıyla yad ettiler. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı