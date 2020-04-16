Medcezir ne zaman başlıyor? Medcezir hangi kanalda? Medcezir yeniden mi yayınlanıyor? Medcezir konusu nedir? Medcezir dizi oyuncuları kimler? Türk ekranlarının sevilen dizileri arasına giren Medcezir tekrardan yayınlanmaya başlıyor. Efsane dizi hangi kanalda ve ne zaman başlıyor?

Medcezir büyük bir hayran kitlesi ve sürükleyici bölümleri ile Türk izleyicisinin gönlünde taht kurmuştu. Sevilen dizi koronavirüs karantina günlerinde evlere ve ekranlara geri dönüyor! Peki Medcezir hangi kanalda ve ne zaman?

MEDCEZİR HANGİ KANALDA?

Medcezir'in yeni tekrar bölümleri cuma akşamları ekranlarda oalcak. Dizi Star TV'de saat 20.00'da başlayacaktır.

MEDCEZİR DİZİ HAKKINDA GENEL BİLGİLER

Medcezir, Ece Yörenç ve Melek Gençoğlu tarafından geliştirilen televizyon dizisi. Josh Schwartz tarafından yaratılmış Amerikan yapımı The O.C. dizisinden uyarlanmıştır. Dizinin baş rolünde İstanbul'un kenar mahallelerinden birinde büyüyen Yaman Koper karakterini canlandıran Çağatay Ulusoy ve zengin bir ailenin kızı olan Mira Beylice'yi canlandıran Serenay Sarıkaya yer aldı.

Medcezir'in prömiyeri 13 Eylül 2013 tarihinde Star TV'de yapıldı. Aldığı başarılı reytingler sonucunda ikince sezonda devam etmesine karar verildi ve ikinci sezon 12 Eylül 2014'te başladı. Dizinin yönetmeni Ali Bilgin, dizinin üçüncü sezonda da devam edebileceğini açıkladı. Ancak ikinci sezonda alınan düşük reytingler sonucunda dizinin senaristi Ece Yörenç, dizinin sona ereceğini açıkladı. Dizi, 12 Haziran 2015'te yayınlanan 77. bölümüyle sona erdi.

Dizi, olumlu eleştiriler almasının yanı sıra dünyanın en başarılı yapımları arasında yer aldığı söylendi ve birçok kez orijinalinden daha iyi olduğu yorumları yapıldı. Ayrıca dizi, "en iyi kadın oyuncu", "en iyi erkek oyuncu", "en iyi yönetmen" ve "en iyi dizi müziği" kategorilerinde altısı Altın Kelebek Ödülü ve biride Seul Uluslararası Drama Ödülleri'nde "en iyi dizi" kategorisinde ikincilik ödülü olmak üzere çok sayıda ödül kazandı.

MEDCEZİR

MEDCEZİR KONUSU NEDİR?

Yaman, İstanbul'un kenar mahallelerinden biri olan Tozludere'de yaşamaktadır. Abisi Kenan'ın kendi doğum gününde çaldığı bir arabanın içerisinde olduğu için tutuklanmıştır. Sonrasında Avukat Selim Serez, Yaman'a avukatlık yapmaya başlamıştır. Abisiyle birlikte mahkemeye çıkan Yaman beraat etmiş ancak abisi hapse girmiştir. Annesi ve üvey babasıyla yaşayan Yaman, annesi tarafından evden kovulmuştur. Bunun üzerine Yaman'da kendi geçliğini gören ve geleceğinin parlak olacağını düşünen Selim Serez, onu kendi yaşadıkları yer olan Altınkoy'a götürmüştür. Selim, Yaman'ın evde bahçıvan olarak çalışacağını söyleyerek eşi Ender'i, Yaman'ın kalması için ikna etmiştir. Burada yan komşuları Mira Beylice ile tanışan Yaman, kendisini Selim'in yeğeni olarak tanıtmıştır. Zamanla Yaman'ın aslında Selim'in yeğeni değil araba hırsızı olduğu ortaya çıkmıştır. Mira ise aslında aşık olmadığı sevgilisi Orkun'la birlikte olmasına rağmen Yaman'dan hoşlanmaya başlamıştır. Mert ise Mira'nın en yakın arkadaşı Eylül'ü sevmektedir ancak Eylül bundan habersizdir. Mira ile Yaman'ın sevgili olmalarının ardından Orkun, Mira'yı ondan çaldığını düşünerek Yaman'dan intikam almak için uğraşmaktadır. Eylül ise ilk başlarda Mert'i küçümsese de zamanla ona aşık olmuştur. Mira'nın beynindeki tümor ise yaşamını belirleyen bir faktördür. Mira'nın piyano dersi aldığı hocası Tan Mira'ya aşıktır ancak Mira bundan habersizdir. Tan'ın Mira'yı kaçırmasının ardından ortaya çıkan bu gerçek sonrasında Tan ölmüştür. Kenan ise Altınkoy'da kalıcı olabilmek için Mira'nın annesi Sude ile bir ilişki yaşamaya başlamıştır. Yaman'ın babasının mafya babası Turunç Nadir'e yaptıklarını Yaman ve Kenan'a ödetmek isteyen Nadir'in Altınkoy'a yerleşmesiyle herkesin hayatı değişmiştir. Mira'nın annesi geleceğini sağlama almak için Ender'in babası Asım Şekip Kaya ile evlenmeye karar vermiştir. Düğün günü Selim, Ender'in başka birisiyle aşk yaşadığını öğrenmesinin ardından Ender'le konuşmak için arabayla düğünden ayrılmıştır. Ancak araba uçuruma yuvarlanmış ve Ender ölmüştür.

Ender'in ölmesinin ardından herkes birbirinden uzaklaşmıştır. Yaman ile Mira ayrılmış, Mert ve Eylül ise ilişkilerine ara vermiştir. Bir zaman sonra iki çift de eski hallerine dönmüşlerdir. Sude hamiledir ve herkes bebeğin Kenan'dan olduğunu söylemesine rağmen o bebeğin Asım'dan olduğunu iddia etmektedir. Sude'yle görüşmeye gittiği sırada Kenan, Sude'yi öldürmeye kalkmıştır. Aynı zamanda orada olan Mira ise Kenan'ı vurarak sakat bırakmıştır. Yaman ve Mira, nişanlanmalarının ardından kendilerine bir yol çizmişlerdir. Mira, düğünden sonra ameliyat olacaktır. Yaman ve Mira'nın kumsalda evlendikleri sırada Yaman'ın eski sevgilisi ve Turunç Nadir'in eşi Leyla, Nadir'in bankada sakladığı video kayıtlarını kullanarak Orkun'a bir oyun oynar. Asım, bebeğin Kenan'dan olduğunu anlamıştır Sude'den boşanmaya karar vermiştir ancak Asım mahkemeden bir gün önce ölmüştür. Orkun kendisine oyun oynandığını fark etmesinin ardından Leyla ile birlikte yanındaki arkadaşı Ayşe'yi rehin almıştır. Ayşe kaçmaya çalıştığı sırada Orkun'un bacağından tutmasıyla düşerek kafasını taşa vurmuş ve ölmüştür. Orkun, Yaman'ı onları rehin tuttuğu eve çağırarak öldürmeyi planlamıştır. Bunu başaramasa da Yaman'ı bıçaklamıştır. Bu sırada atak geçiren Mira hastaneye kaldırılmıştır ve acilen ameliyata alınmıştır. Daha sonra Yaman'ın da bıçaklandığı fark edilmiştir ve ameliyata alınmıştır. Uzun süre sonra Selim, üniversitede hocalığa başlamıştır. Eylül ve Mert aşklarını yaşamaya devam etmişler, Orkun akıl hastanesine yatırılmış, Sude bebeği ve eski eşi Faruk ile birlikte yaşamaya başlamıştır. Mira ve Yaman ise sorunsuz bir şekilde ameliyattan çıkmışlardır ve bir bebek yapma kararı almışlardır.

MEDCEZİR

MEDCEZİR DİZİ KARAKTERLERİ

Geniş bir oyuncu kadrosuna sahip olan Medcezir'de Yaman Koper Çağatay Ulusoy, Mira Beylice Serenay Sarıkaya, Selim Serez ise Barış Falay tarafından canlandırıldı. İlk sezonun sonunda ölerek diziden ayrılan Ender Serez karakteri Mine Tugay tarafından canlandırıldı. Selim ve Ender karakterlerinin tek çocuğu Mert Asım Serez'e Taner Ölmez ve Mira karakterinin en yakın arkadaşı Eylül Buluter'e Hazar Ergüçlü hayat verdi. Asude Beylice'yi Şebnem Dönmez ve Sedef Kaya'yı Defne Kayalar canlandırdı.

Büyük bir iş adamı olan Asım Şekip Kaya'yı Can Gürzap, Mira ve Beren'in babası Faruk Beylice'yi Murat Aygen, Beren Beylice'yi Miray Daner, Yaman'ın abisi Kenan Koper'i Ali Aksöz, Orkun Cıvanoğlu'nu Metin Akdülger ve bir mafya babası olan Nadir Baktıroğlu'nu (Turunç Nadir) Kürşat Alnıaçık canlandırdı. Ayrıca ilk sezondan itibaren Saim Karakale, Ecem Akbin, Batuhan Begimgil, Batuhan Ekşi, Ezgi Sözüer, Meriç Aral, Sibel Taşçıoğlu, Cenk Kangöz, Hare Sürel, Pınar Tuncegil, ikinci sezondan itibaren ise Aslı Orcan, Barış Alpaykut, Aybüke Pusat, Nurcan Eren, Turhan Cihan Şimşek, Burak Deniz düzenli olarak dizide yer aldı ve bazı karakterler sezon içerisinde diziden ayrıldı. Erdil Yaşaroğlu, Çağlar Ertuğrul, Koray Candemir, Halil Sezai, Jamal Hammadi, Kenan Doğulu gibi birçok oyuncu ve ünlü kişi çeşitli rollerde dizide konuk oyuncu olarak yer aldı.

MEDCEZİR DİZİ OYUNCULARI KİMLER?

Çağatay Ulusoy

Serenay Sarıkaya

Barış Falay

Mine Tugay

Taner Ölmez

Hazar Ergüçlü

Metin Akdülger

Şebnem Dönmez

Defne Kayalar

Murat Aygen