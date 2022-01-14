Meclis'te, Muradiye'de yapılacak yatırımların güncel bilgileri paylaşıldı

MANİSA (Bültenler) - Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün başkanlığında gerçekleştirilen Ocak Ayı Meclis toplantısında gündem maddelerinden biri de MASKİ Genel Müdürlüğü tarafından Dünya Bankası Kredisi ile yapılacak olan yatırımlarla ilgili Büyükşehir Belediye Başkanına yetki verilmesiydi.

2022 yılının ilk meclis toplantısı Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün başkanlığında gerçekleştirilirken Dünya Bankası Kredisi ile yapılacak olan yatırımlarla ilgili olan 43'ncü gündem maddesi de oybirliği ile geçti. Başkan Ergün, 5 yılsonunda Dünya Bankası Kredisi ile ilgili süreçte artık son aşamaya geldiklerini belirterek, projenin detaylı bir şekilde meclis üyeleri ile paylaşılması için MASKİ Genel Müdürü Burak Aslay'a söz verdi. Aslay, mecliste yaptığı konuşmada, "Yunusemre ilçemiz Muradiye Mahallemizdeki atıksu arıtma tesisimiz, içme suyu, kanalizasyon ve kısmi yağmur suyu hatlarımız sadece Muradiye'yi kapsamıyor. Akgedik, Yağcılar, Karaali ve Evrenos Bölgesini kapsayan bir proje. Kırkağaç ilçemiz Gelenbe Mahallemizin altyapı çalışmaları ve Gördes ilçemizde tahsisini almış olduğumuz kaynaklardan da yaklaşık 28 kilometrelik içme suyu isale hattını kapsayan bir krediden bahsediyoruz. İller Bankası'nın, Dünya Bankası'ndan 'Sürdürülebilir Şehirler Projesi' kapsamında bu kredi alınıyor. Tüm kredi süreci İller Bankası ile Dünya Bankası arasında sürdürülüyor. Yapılan fizibilite çalışmaları sonucunda kayıp kaçak oranları ve enerji giderlerinin azaltılması ile zaten bu para kendi kendini amorti edecek bir rakam olduğu için İller Bankası bu krediyi Dünya Bankası'ndan alıyor" dedi.

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